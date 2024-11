O prefeito Chico Sardelli, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, reforçou o armamento da Guarda Municipal de Americana (GAMA) com a entrega de 70 novas pistolas modelo G45, calibre 9 mm, fabricadas pela empresa austríaca Glock, em cerimônia nesta quinta-feira (31). Cada arma vem acompanhada de quatro carregadores, com capacidade para 17 cartuchos cada.

“A Guarda Municipal é uma força pública de segurança muito importante. A GAMA se encontra bem aparelhada, com profissionais qualificados. Desde 1998, quando assumi como deputado federal, sou um defensor ferrenho das guardas municipais. Investimos muito na GAMA e muita coisa boa ainda vai acontecer”, destacou o prefeito Chico.

O investimento na compra das armas foi de US$ 38.570, o equivalente a R$ 210.206,50 de acordo com a cotação do dia 30 de setembro, quando foi efetuado o pagamento. A aquisição foi feita com recursos da própria administração municipal. Em agosto do ano passado, já haviam sido entregues outras 120 pistolas do mesmo calibre.

Mais notícias da cidade e região

O vice-prefeito Odir Demarchi lembrou o avanço administrativo apresentado pela corporação com a aprovação, pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), das contas dos exercícios de 2022 e 2023. “A população reconhece todo o trabalho realizado pelos patrulheiros, que exercem suas funções com dignidade”, disse Odir.

“A administração do prefeito Chico Sardelli tem desempenhado um trabalho brilhante em Americana. A GAMA trabalha com que há de melhor em termos de armamento. Antes, tínhamos armas que eram usadas há décadas. Hoje, estamos padronizando o armamento com o que há de mais moderno. E nosso trabalho é reconhecido pela população”, declarou o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

“Esse é um investimento muito importante. Uma arma que é reconhecida no mundo inteiro. A GAMA está apta a responder a criminalidade à altura”, enfatizou o coordenador de Planejamento da GAMA, Wendeo Santos.

“A GAMA conta com uma gestão eficiente e profissional. A tropa é muito bem preparada e um exemplo no Estado de São Paulo”, afirmou o vereador e presidente da Câmara, Thiago Brochi.

PARTICIPE DO GRUPO DE WHATSAPP DO NOVO MOMENTO