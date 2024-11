CULTSP PRO: Santa Bárbara recebe Masterclass para artesãos e interessados na produção cultural

Santa Bárbara d’Oeste receberá no dia 13 de novembro uma masterclass inédita sobre associativismo e cooperativismo, especialmente voltada para artesãos e interessados na produção cultural. A aula ocorrerá no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, das 19 às 22 horas.

Com apoio da Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento é promovido pelo CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).

O CULTSP PRO oferece oportunidades inéditas de crescimento e aprimoramento para profissionais de diferentes segmentos da cadeia produtiva cultural, focando tanto no desenvolvimento de novos talentos quanto no aperfeiçoamento de quem já está no mercado.





Masterclass

Com uma abordagem prática e acessível, a masterclass será ministrada por José Veríssimo Romão Netto, doutor e pós-doutor em Ciência Política pela USP, especialista em governança pública e inovação democrática. Veríssimo compartilhará suas experiências em projetos que impactaram significativamente o setor artesanal no Brasil. Professor no Programa de Gestão de Políticas Públicas da USP, ele também atuou como gerente de projetos na Fundação Instituto de Administração (FIA), contribuindo para iniciativas como o Catálogo do Artesanato Paulista e o Planejamento Estratégico do Artesanato Brasileiro, em parceria com o SEBRAE e o Ministério do Empreendedorismo.



O conteúdo abordará o potencial transformador do trabalho coletivo e organizado no artesanato, com foco em elevar a qualidade, o alcance e o reconhecimento das produções locais. Além de sua trajetória acadêmica e prática, Veríssimo é cofundador do Coletivo Delibera Brasil e pesquisador do CEBRAP, onde participa de projetos voltados à promoção de práticas participativas e ao fortalecimento do envolvimento comunitário. O evento é gratuito e aberto ao público.

Curso

Complementando a programação do CULTSP PRO, entre os dias 18 e 22 de novembro, Santa Bárbara d’Oeste também sediará o curso “Artesanato: Plano de Negócios”, oferecido pelo CULTSP PRO. As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, e serão ministradas pela designer Renata Mendes, especialista em gestão da inovação e consultora de longa data para o terceiro setor.

Com atuação desde 2002 junto a grupos de produção artesanal, Renata tem experiência em apoiar o desenvolvimento de empreendimentos econômicos e em criar soluções para desafios complexos a partir dos recursos e conhecimentos locais, utilizando abordagens de design thinking combinadas com curadoria de conhecimento e letramento de futuros.



Renata já conduziu programas de qualificação, diagnósticos e mapeamentos em comunidades tradicionais e originárias de várias regiões do Brasil, além de prestar consultoria para instituições e empresas. Há 15 anos, colabora com a ONG Artesol, onde também desenvolve conteúdos para o Canal Artesol, uma plataforma online com podcasts, web aulas e documentários criados com foco nas demandas de artesãos e artesãs.

Serviço:

– Masterclass “Associativismo e Cooperativismo – Meios para otimizar as produções de Artesanato”

Data: 13 de novembro de 2024, das 19 às 22 horas

Local: Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” | Av. Monte Castelo, nº 1000, Jardim Primavera, térreo do Paço Municipal, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

– Curso: Artesanato: Plano de Negócios

Descrição: Curso-mentoria para o desenvolvimento de um Plano de Negócios, apoiando o estudante a traçar uma linha de ação clara e oferecendo práticas eficazes para entrar no mercado artístico, consolidar e alavancar sua carreira

Carga-horária: 20

Vagas: 25

Local: Centro de Memórias | Rua João Lino, nº 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP (em frente ao Museu da Imigração)

Pré-requisito: Artesão já precisa ter seu negócio iniciado. Preferência para quem já tenha CNPJ e/ou tem a carteira do SICAB/SUTACO válida

Período: 18 a 22 de novembro

Dias e horários: Segunda a sexta, 18h30 às 22h30

