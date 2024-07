A moda das atividades ao ar livre

Leia + Sobre todos os Esportes

A moda agora é cuidar da saúde. Ano após ano, a redescoberta da vida ao ar livre tornou-se uma prioridade na vida das pessoas, que passaram a valorizar o contato com a natureza como parte fundamental do seu estilo de vida. A pandemia de COVID-19 acelerou esse movimento, destacando que a prática de exercícios fora de casa é revitalizante para a população de todo o mundo.

A WGSN Brasil, líder mundial em previsão de tendências, já indicava em 2015 o crescimento das atividades em áreas externas. No final de dezembro de 2023, reforçaram essa previsão em um novo estudo que, ao longo de mais de oito anos, acompanhou a redescoberta desse estilo de vida e como o tempo dedicado à natureza se tornou parte integrante do cotidiano do brasileiro.

“Estamos em meio a um cenário em que as pessoas priorizam cada vez mais investimentos em saúde e fitness, e a tendência de atividades ao ar livre vem se destacando e impulsionando o desenvolvimento de produtos inovadores em diversos setores”, explica Fabianne Pacini, Diretora Global de Marketing da NILIT.

Um exemplo de empresa é a líder global na fabricação de poliamida 6.6 NILIT, que vem acompanhando e atendendo essa demanda de forma inteligente com sua marca SENSIL®, já utilizada pelos principais players no Brasil e no mundo– nos segmentos de sportswear, roupas íntimas, meias, acessórios, jeans, entre outras aplicações. Como, por exemplo, Lupo, Live!, Plié, Fila, Track & Field, entre outras.

A tecnologia SENSIL® foi desenvolvida para proporcionar sensações únicas de bem-estar físico e mental durante as atividades esportivas. Entre as diversas linhas disponíveis, há fios que proporcionam um efeito refrescante, reduzindo a temperatura corporal, enquanto outros auxiliam no controle da umidade, garantindo que os usuários permaneçam frescos e secos. Além disso, existem aquelas capazes de controlar possíveis odores.

A crescente valorização da saúde e a busca por um estilo de vida mais conectado à natureza têm se consolidado como tendências marcantes na sociedade contemporânea. A convergência entre saúde, natureza e tecnologia está moldando não apenas a indústria, mas também como as pessoas abraçam um estilo de vida mais equilibrado e conectado com o ambiente ao seu redor.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP