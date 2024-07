O casamento de R$ 3,2 bilhões

não entra na minha cabeça alguém ter tanto dinheiro assim pic.twitter.com/1kYgjBcDV5 — Lucas 🦇 (@vlucasrocha) July 16, 2024

No último final de semana, o casamento dos herdeiros Anant Ambani e Radhika Merchant parou a Índia e virou notícia no mundo inteiro. Foram mais de cinco meses de festejos pela união, que movimentou líderes políticos, monarcas, empresários e artistas do mundo inteiro e custou o equivalente a R$ 3,2 bilhões.

Com seus 42 anos, Musa do Athletico-PR, Michele Schuetzler afirma: “Estou na melhor fase da minha vida

Dona de uma beleza e corpo invejável, Michele Schuetzler, a Musa do Athletico-PR, viaja para São Paulo capital no próximo dia 27 de julho, quando participará do desfile de biquíni do concurso Musa do Brasileirão 2024/25. No evento a morena receberá a faixa de Musa do Furacão pelo segundo ano consecutivo pelo mesmo projeto.

A paranaense, de 42 anos, possui grande histórico de participações em concursos e de muitos ensaios fotográficos, porém ela afirma que vive um ótimo momento.

“Só tenho a agradecer a Deus primeiramente e a todas as pessoas de bom coração que tenho por perto e as de longe que mandam muitas energias positivas. Gratidão!”, disse.

“Estou atravessando a melhor fase da minha vida com certeza. Me sinto plena como mulher e agora quero manter meu foco para o concurso Musa do Brasileirão. Estou confiante pois estou me entregando de coração e meu sonho é a faixa amarela de campeã”, completa a bela musa do time da Arena da Baixada.

Para acompanhar mais sobre Michele Schuetzler nas redes sociais, basta seguir ela através do seu Instagram oficial @my_schuetzler, onde ela possui mais de 20 mil seguidores.

