Senac Americana lança curso livre de Libras básico com oportunidades de formação 100% gratuita

O Senac Americana está com inscrições abertas para curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) – inédito na unidade e de curta duração. A capacitação, que terá a oferta de 27 bolsas de estudos 100% gratuitas por meio do Programa Senac de Gratuidade, tem início em 5 de agosto e prepara o aluno para iniciar e manter uma conversa em Libras, utilizando técnicas de descrição e de apresentação, expressões faciais e corporais, alfabeto e datilologia.

O curso é indicado para ouvintes interessados em conhecer o universo visual, os aspectos culturais e a identidade das pessoas surdas, além de aprimorar a comunicação com elas. Durante as aulas, os estudantes aprenderão a reconhecer aspectos culturais e identitários da comunidade surda, bem como as leis de acessibilidade e os tipos de surdez. Também aprenderão o alfabeto manual, regras gramaticais para transcrição em Libras, e a usar expressões faciais e corporais na comunicação. Além disso, serão abordados temas diversos, como profissões, espaços públicos, esportes, e alimentos, além de técnicas básicas de tradução do Português para Libras e vice-versa.

A formação terá carga horária de 160 horas e emitirá certificado. As aulas ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras, com duração de 3h30, no período noturno, e aos sábados com duração de 3h no período vespertino.

As inscrições para as bolsas de estudo estão previstas para iniciarem em 16 de julho, a partir das 12 horas. Confira as regras de inscrição para as vagas gratuitas e pré-requisitos:

O curso é destinado para pessoas com idade a partir de 13 anos;

Para concorrer às bolsas, o candidato deve ter renda familiar mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais;

É necessário preencher a inscrição mediante ordem de chegada, em uma fila de espera virtual, pelo site do Programa Senac de Gratuidade.

Serviço:

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Informações para bolsas de estudo: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade

