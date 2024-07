Termina recapeamento total da Estrada Vicinal Nova Odessa-Sumaré, um investimento de R$ 6,2 milhões

Terminaram na última semana as obras recapeamento dos 2,6 quilômetros da Rodovia Walter Manzato – como é denominado o trecho situado entre os kms 3,6 e 6,2 da Rodovia SP 127/304. A estrada vicinal liga os municípios de Nova Odessa e Sumaré. Trata-se de um dos trechos viários mais movimentados da região nos horários de pico, por onde trafegam diariamente milhares de motoristas de Nova Odessa, Sumaré, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Solicitadas pela gestão municipal novaodessense junto ao Governo do Estado, o serviço foi feito pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo), num investimento de R$ 6,2 milhões. A obra consistiu no recapeamento completo das faixas nos dois sentidos, nova pintura e sinalização de solo e afixação de novas “tachas” refletivas na faixa central.

OUTROS RECAPES

Entre 2021 e 2023, a Prefeitura de Nova Odessa já havia recapeado cerca de 85 mil metros quadrados de asfalto das mais movimentadas ruas e avenidas da cidade, deterioradas por anos sem manutenção adequada.

Na 1ª etapa do Programa de Recape, entre 2021 e 2022, foram recuperados 38,5 mil metros, em diferentes trechos de ruas como a Fioravante Martins, Heitor Cibin, João Bassora, Alberto Eichiman e Rio Branco, bem como das avenidas Ampelio Gazzetta e Dr Carlos Botelho.

A 2ª etapa, em 2023, compreendeu a recuperação total de mais de 34.580 metros quadrados de asfalto em seis bairros, em um investimento de R$ 1,8 milhão viabilizados em parte pelo Governo do Estado. Foram beneficiadas ruas e avenidas no Santa Luiza, Parque Klavin, Vila Azenha, Nossa Senhora de Fátima 1 e 2, Flórida e Fadel.

E, em 2023, a gestão municipal viabilizou mais 12 mil m2 de recapeamento de três vias – a Rua Maximiniano Delmédico, no Jardim Santa Luiza, a Rua Sumaré, no Jardim Eneides, e a Rua Brasília, no Jardim São Jorge. O serviço foi viabilizado junto ao Governo do Estado, através do Programa “Respeito à Vida”, do Detran.SP. O investimento foi de R$ 692.972,26.

PAVIMENTAÇÕES

A Prefeitura também pavimentou dois pontos da cidade que ainda estavam “na terra”. A primeira obra de pavimentação asfáltica beneficiou o antigo loteamento industrial Chácaras Reunidas Anhanguera – uma cobrança de mais de 30 anos dos empresários do local, que responde por cerca de 32% do valor adicionado ao ICMS pela Economia da cidade.

Foram 10.427,37 metros quadrados de asfalto novo, incluindo rede de galerias de águas pluviais, num investimento municipal R$ 3,1 milhões. Algumas das empresas beneficiadas incluem a Sudeste Pré-Fabricados, Huehoco ACP do Brasil, Tracbel, Lamberti Produtos Químicos, BTS, Unicap Pneus, T&E Adesivos e SIB Soluções Industriais.

Também foi pavimentado e ganhou galerias, em 2024, o trecho final da Rua João Thienne, na Vila Azenha. Foram 1.850 m² de asfalto com base para veículos pesados, além de 400 metros de guias e sarjetas e 270 metros de galerias de águas pluviais, com 6 novas bocas de lobo e três caixas de visita em concreto, num investimento de R$ 351,2 mil.

