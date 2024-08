A moda é consumir água com gás

Hidratação e melhor funcionamento do organismo. Esta combinação tem despertado cada vez mais brasileiros para a ingestão de água em quantidades diárias recomendáveis à saúde. Mas é com a preocupação de evitar refrigerantes e bebidas adoçadas que o consumo de água mineral natural com gás vem crescendo no País. “O aumento é da ordem de 15% a 20%, maior até que o consumo de água mineral natural sem gás”, afirma Marcos Angeli, diretor-geral da Lindoya Verão. Para especialistas em saúde, a versão natural com gás é benéfica e, em alguns casos, pode ajudar a emagrecer, pois o gás carbônico liberado no estômago aumenta a sensação de saciedade.

A água com gás contém os mesmos micronutrientes da água natural. A diferença é a presença de gás carbônico (CO2), característica pelas bolhinhas e um sabor mais ácido na água. O gás inerte é eliminado do organismo rapidamente, após a ingestão.

De acordo com Marcos Angeli, o aumento do consumo da água mineral natural com gás está associado a hábitos incorporados à rotina do brasileiro. “Quem precisa ou decide parar de tomar refrigerantes tem a água com gás como alternativa”, diz. “É uma bebida que dispensa o açúcar e permite a adição de complementos saudáveis como frutas, a exemplo de limão ou laranja.”

Além de promover sensação de saciedade, pela liberação de CO2 no estômago, a água mineral natural com gás, segundo especialistas, torna as papilas gustativas mais sensíveis ao sabor dos alimentos. Não raramente, a bebida é opção antes do cafezinho ou entre uma taça de vinho.

A sensação de estufamento, provocada geralmente no consumo de refrigerante ou cerveja, raramente se verifica na ingestão de água com gás. “Muitas pessoas costumam adicioná-la a bebidas alcoólicas, à base de gim, ou em coquetéis”, destaca Angeli.

Com exceção de pacientes que sofrem de problemas digestivos, como refluxo gastroesofágico e dispepsia, e crianças que são estimuladas por pediatras a se acostumarem ao sabor da água natural, a versão com gás tem poucas contraindicações.

A água mineral natural com gás comercializada pela Lindoya Verão desde 1951 vem de fontes da Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo. Cada garrafa de água, além de CO2, traz nutrientes como cálcio, magnésio, potássio, bicarbonatos, entre outros sais minerais importantes para a reposição diária do organismo.