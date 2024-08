Pesquisa sobre preço de presentes para o Dia dos Pais do Procon-SP inclui uma novidade: preços médios de refeição em churrascarias no sistema rodízio

A fundação Procon-SP, estadual, realizou entre os dias 23 e 30 de julho uma pesquisa de preços de produtos e serviços bastante demandados para o Dia dos Pais. Três categorias fizeram parte do levantamento: produtos eletrônicos; perfumes masculinos e preço de almoço no sistema de rodízio em churrascarias – um dos programas bastante procurado pelas famílias brasileiras em datas comemorativas.

Entre os produtos eletrônicos e perfumes masculinos, fizeram parte da pesquisa somente itens comercializados em, no mínimo, três dos sites visitados.

Veja a pesquisa completa aqui:

Produtos eletrônicos

Foram comparados 46 itens em levantamento realizado entre os dias 23 e 25/7, em seis sites (Amazon, Carrefour, Casa Bahia, Extra, Magazine Luiza e Ponto) que comercializam smartphones, notebooks e smartwatches.

A maior diferença encontrada foi entre os smartwatches: 92,68% para o Redmi Watch 4 preto, da Xaomi, que custava R$ 949,99 em um estabelecimento e, em outro, estava anunciado por R$ 493,05.

Entre os smartphones, a maior diferença encontrada foi de 32,58% e entre os notebooks, 41,15%.

Perfumes masculinos

A pesquisa envolveu 23 itens de diferentes marcas. A coleta de preços foi realizada entre os dias 23 e 25/7 em cinco sites; Beleza na Web, Época Cosméticos, Lojas Renner, Sephora e Zattini.

A maior diferença de preço encontrada, de 83,41%, foi no perfume Ck In2U Masculino Eau de Toilette – 100ml, da marca Calvin Klein. Em um estabelecimento ele custava R$ 429,00 e em outro R$ 233,90.

Preços em churrascarias no sistema de rodízio

Este ano o Procon-SP inseriu uma novidade na pesquisa de preços voltada para produtos bastante procurados para o Dia dos Pais. O Levantamento foi efetuado presencialmente em 50 churrascarias distribuídas nas 5 regiões da capital (centro, leste, oeste, norte e sul) nos dias 29 e 30/7. Foram coletados os preços do sistema rodízio realizado aos domingos.

A zona sul foi a região que apresentou maior variação entre o menor e o maior preço: 450%. Em uma churrascaria o valor do rodízio estava R$ 40,00 e em outra R$ 220,00, resultando em um preço médio de R$ 116,93.

Já a menor variação foi encontrada na zona leste – 233,19%; sendo o menor preço R$ 44,90 e o maior R$ 149,90 – preço médio de R$ 92,64.

O levantamento também constatou que o preço médio do valor de um rodízio realizado aos domingos na capital paulista ficou em torno de R$ 108,19.

Dicas ao consumidor

Os consumidores devem tomar alguns cuidados na hora de comprar seus presentes, para não ter problemas:

– pesquisar em lojas virtuais é uma boa alternativa para analisar as características do produto, os modelos presentes no mercado e as diferenças e vantagens oferecidas por cada um, bem como o preço praticado. Mas, idealmente não deve ser a única forma de procura;

– no caso de parcelar a compra pelo cartão de crédito, é importante verificar quem irá arcar com a taxa de juros e qual será o valor de cada parcela e o valor total final da compra;

– na escolha de perfumes, nacionais ou importados, todas as informações devem estar em língua portuguesa, principalmente na embalagem, tais como: cuidados ao usar, suas características, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento, identificação do fabricante ou importador e registro no órgão de fiscalização;

– ficar atento ao prazo e demais condições de entrega;

– é direito do consumidor, quando tratar-se de uma compra a distância, o arrependimento da compra no prazo de sete dias da aquisição ou do recebimento do produto, sem ônus. E para maior segurança, em caso de desistência, faça sempre o cancelamento por escrito;

– exigir sempre a nota fiscal na aquisição de qualquer produto, pois ela é importante caso seja necessário fazer valer os seus direitos;

– para quem vai almoçar em família no domingo, o pagamento da gorjeta não é obrigatório, é uma opção do consumidor. O estabelecimento deve informar claramente o valor e que seu pagamento é opcional. Não pode ser apresentada essa taxa se não houve a efetiva prestação de serviço;

– não pode ser cobrada taxa de desperdício do consumidor que deixar sobras de refeição em seu prato.

