Uber Green chega às ruas de São Paulo

A Uber anunciou que, nesta terça-feira, dia 6 de agosto, o Uber Green começará a operar em São Paulo. A nova categoria da Uber, disponível apenas para veículos 100% elétricos, terá valores acessíveis para os usuários e oferecerá ganhos mais altos aos motoristas parceiros.

“Desde quando começamos a desenhar a chegada do Green no Brasil, entendemos que seria fundamental ter essa opção a um preço mais acessível para quem usa, mas que também oferecesse ganhos mais altos aos parceiros que dirigem os veículos elétricos. Nesse desafio, a Uber entende que o nosso papel é de desenvolver a modalidade, atrair cada vez mais motoristas para o mundo dos elétricos e fazer com que o Uber Green seja a primeira escolha dos usuários. Hoje, somos a plataforma que tem o maior número de veículos elétricos cadastrados, e estamos apenas começando”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Com o crescente número de carros elétricos circulando pelas ruas, a Uber percebeu um aumento de 120% na presença desse tipo de veículo na plataforma em São Paulo no último ano. Em todo o Brasil, o aumento foi ainda maior, e supera os 500%.

Nesse início de operação, o Uber Green estará disponível em alguns bairros da capital paulista, e a novidade será expandida ao longo do tempo.

Como pedir um Uber Green

Para fazer uma viagem pelo Uber Green em São Paulo, basta abrir o aplicativo da Uber, digitar o ponto de origem e de destino da viagem e escolher a opção Uber Green onde ela estiver disponível. Todos os motoristas parceiros que dirigem veículos elétricos na cidade já estão automaticamente aptos a fazer viagens pela nova modalidade.

