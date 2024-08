PagueMenos aposta em loja conceito em Campinas

A Rede de Supermercados PagueMenos e a Natural One fecharam parceria para implementação de um projeto, loja conceito. A unidade do Supermercados Pague Menos escolhida para receber esse piloto foi a localizada no bairro Chapadão, em Campinas, carinhosamente conhecida como “Loja Castelo”.

A unidade Castelo foi selecionada como loja conceito por seu design moderno e espaço amplo, fatores fundamentais para a implementação do novo projeto. A escolha também foi motivada pela necessidade de expandir a área dedicada aos sucos e oferecer uma experiência de compra diferenciada aos Clientes. Como uma loja nova, a unidade Castelo apresenta uma oportunidade única para encantar e fidelizar os consumidores.

Os Clientes que visitarem a loja Castelo encontrarão diversas novidades, incluindo geladeiras próximas ao açougue, uma ambientação especial tanto na área refrigerada quanto na seca, além de várias peças que contam um pouco sobre a indústria da Natural One. Na entrada, um pórtico dará as boas-vindas aos visitantes, proporcionando uma experiência de compra imersiva e informativa. A ambientação especial estará disponível até dezembro de 2024, oferecendo aos Clientes a oportunidade de desfrutar dessa nova experiência por um período prolongado.

O trabalho da loja conceito foi desenvolvido envolvendo várias áreas do Supermercados Pague Menos e Natural One. Camyla A. Schumacker, Trade marketing LATAM da Natural One, desenhou o projeto junto a agência e ao trade do Pague Menos, que teve Leonardo Sousa, responsável pela condução, além da Sheila Daneluti, responsável pelo atendimento do Pague Menos e evolução das vendas ao longo desta parceria.

No dia 23 de julho, o alto escalão da Natural One, incluindo o fundando Ricardo de Moraes, Camyla A. Schumacker, Trade Marketing LATAM, Leandro Feltrin, coordenador Comercial Canais Regionais, Emerson Ferracin, gerente Nacional Canais Regionais, Rodrigo Funaro, gerente de Marketing LATAM e Rodrigo De Zorzi, diretor Comercial LATAM, foram conferir o resultado do trabalho. Na loja Castelo, os executivos foram recepcionados pela só-proprietário da Rede de Supermercados Pague Menos, Antonio Santichio, pelos gerentes da área Comercial, Jair Souza e Rafael Torres, pela gerente Regional, Ana Amélia Souza, pelos gerentes da loja, Thiago Francisco e Elias Pereira Martins, e pelos compradores Bruna Martins e Diógenes Leopoldino.

Ricardo de Moraes, fundador e acionista controlador da Natural One, destaca o resultado desse trabalho feito junto ao Supermercados Pague Menos. “Não fazemos nada sozinhos, sempre em parceria. Não existe sucesso unitário e solitário ele é construído, as conquistas, juntas. A parceria com o Supermercados Pague Menos é muito importante para nós, primeiro, na construção da marca, com o que temos de melhor, com a posição dos produtos que temos de forma muito bem planejada com o time do Pague Menos. É muito bonito ver o resultado e qualidade do que foi feito”, destaca Ricardo de Moraes.

Para Antonio Santichio, sócio-proprietário da Rede de Supermercados Pague Menos, compartilho que “fico muito feliz em a Natural One ter escolhido o Supermercados Pague Menos para receber esse formato como loja conceito”. Ainda “nós só crescemos com parceiros bons que trazem novidades, pois o Pague Menos gosta de inovar, isso é muito importante para nós”.

Em um período de desafios para o mercado, buscar opções que impulsionem as vendas é crucial. A Natural One cresceu em vendas na Rede de Supermercados Pague Menos. mesmo diante de um cenário desafiador, mostrando que essas ações são fundamentais para encantar os Clientes e aumentar as vendas.

