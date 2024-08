Pelo menos 4 empresários vêm para a disputa a uma cadeira na Câmara de Santa Bárbara nas eleições deste ano.

O NM consultou as campanhas e 3 deles responderam ao site contando um pouco da história e do objetivo.

Veja abaixo a descrição dos empresários candidatos

Empresário do setor de modas hayklau na região, João Fernandes vem pelo PL no grupo do prefeito Rafael Piovezan e espera se tornar vereador para atender a comunidade do JD Europa e o desenvolvimento da cidade.

Alexandre de Mello vem pelo PSD no grupo de Eliel Miranda e espera ter um lugar na Câmara para atender a comunidade do Cruzeiro do Sul e o desenvolvimento da cidade. Ele tem duas lojas (1 agropecuária e 1 mercado e padaria) na região onde atua.

Cridão do Espeto vem pelo Agir no grupo de Dr José.

