O Mercado Pago abre 2.000 vagas para o ‘Agora Vai, Mulher’, programa gratuito de educação empreendedora para mulheres

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, abre inscrições para a 3ª edição do ‘Agora Vai, Mulher’, um programa gratuito que capacita mulheres empreendedoras, para que elas desenvolvam habilidades de gestão e organização financeira para alavancar seus negócios. Neste ano, o escopo das trilhas foi ampliado, trazendo conteúdos para quatro segmentos: Alimentação, Beleza, Moda e Serviços. Serão 2.000 vagas – 25% mais do que no ano passado – disponíveis para microempreendedoras de todo o Brasil e para saber mais e participar do programa, clique aqui.

A jornada do programa ‘Agora Vai, Mulher’ é dividida em etapas. Na primeira, as empreendedoras terão acesso imediato, via WhatsApp, pelo BOT Iara, à trilha de formação composta por temas relacionados a empreendedorismo, gestão financeira do negócio, organização financeira pessoal, uso inteligente do crédito e introdução a investimentos. O conteúdo será disponibilizado por meio de um bot interativo desenvolvido em parceria com a Barkus, edtech que tem atuado para democratizar o acesso à educação financeira por meio da tecnologia.

Aquelas que concluírem as trilhas obrigatórias poderão participar do processo de aceleração com especialistas da Aliança Empreendedora, que capacita e apoia microempreendedores formais e informais de todo o Brasil, recebendo suporte intensivo e personalizado para crescer seus negócios. Nessa segunda fase do programa, as 50 primeiras que avançarem na aceleração, poderão receber assessorias individuais e participar de encontros coletivos promovidos pelos especialistas dessa ONG.

“Por meio do Mercado Pago assumimos o compromisso de promover a inclusão financeira em todos os países onde operamos, criando condições para empoderar o maior número possível de pessoas a serem protagonistas de sua vida financeira”, afirma Laura Motta, gerente sênior de Sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil. “Com o ‘Agora Vai, Mulher’, queremos contribuir para que as mulheres empreendedoras possam ampliar suas capacidades para gerenciar cada vez melhor os seus recursos, impactando cada vez mais pessoas”, conclui Laura Motta.

Todas as empreendedoras que participarem do ‘Agora Vai, Mulher’ também terão a oportunidade de entrar para uma comunidade no WhatsApp, onde poderão trocar experiências e colaborar com outras mulheres, criando uma rede de suporte, fomento e crescimento mútuo.

Desde 2022, o programa já alcançou 2.081 mulheres, das quais 144 foram aceleradas pela iniciativa. Um levantamento realizado após a participação, mostrou que 95% delas acreditam que a formação melhorou a gestão do seu negócio, 74% afirmam ter utilizado o planejamento financeiro em seus negócios e 98% incorporaram ferramentas digitais para melhorar as vendas. O Mercado Pago e o Mercado Livre são as plataformas preferidas das mulheres que participaram do programa para realizar vendas e cobranças digitais – no Brasil 72% das empreendedoras utilizam essas plataformas.

Serviço:

Programa: Agora Vai, Mulher

Formato: 100% online

Investimento: gratuito

Inscrições: www.empreendedores.mercadopago.com.br/agora-vai-mulher