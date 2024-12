Muita pressão- As redes sociais estão sempre repletas de tendências que refletem o espírito do momento. Uma das mais recentes no Instagram é a frase “Como eu posso estar triste se em 2024 eu…”, onde usuários destacam conquistas e momentos felizes do ano. No entanto, esse tipo de tendência também traz à tona uma questão delicada: a pressão social para aparentar felicidade, mesmo em momentos de dificuldade.

A psicóloga Ana Café, diretora do Construir Ser, aponta que essa pressão pode ser prejudicial para quem enfrenta desafios emocionais. “As redes sociais criam uma vitrine de felicidade, onde as pessoas se sentem obrigadas a mostrar apenas o lado positivo da vida. Isso pode levar a uma desconexão com os próprios sentimentos e a um sofrimento ainda maior para quem está passando por momentos difíceis”, explica.

A felicidade aparente x a realidade

O final do ano, tradicionalmente associado a reflexões e celebrações, pode ser particularmente desafiador. Quem está lidando com lutos, separações, perda de emprego, ou outras dificuldades emocionais pode se sentir ainda mais isolado ao ver a enxurrada de postagens felizes nas redes sociais.

“A ideia de que precisamos estar felizes o tempo todo é irreal. A tristeza, a saudade, as dificuldades e o luto fazem parte da vida, e tentar suprimi-los apenas para atender a uma expectativa social pode ser muito prejudicial”, destaca Ana Café.

A psicóloga também ressalta que é comum comparar a própria vida com a das pessoas nas redes sociais, sem lembrar que o que é postado não reflete a realidade completa. “As redes mostram apenas recortes. Ninguém publica as noites de insônia ou os momentos de dor. Ficar se comparando com essas postagens é injusto e pode intensificar sentimentos de diferença”, afirma.

A importância da psicoterapia

Em um mundo que exige felicidade constante, a psicoterapia surge como um recurso fundamental para quem precisa acolher e entender suas emoções. Ana Café reforça que buscar ajuda profissional é um passo essencial para aprender a lidar com as expectativas externas e internas. “A psicoterapia ajuda as pessoas a validarem seus sentimentos e encontrarem formas saudáveis de enfrentá-los. Não é errado estar triste ou introspectivo, principalmente em momentos de luto ou dificuldade”, comenta.

Respeitando o próprio tempo

Ao invés de tentar corresponder à pressão de parecer feliz nas redes sociais, a dica é priorizar o próprio bem-estar emocional. Permitir-se viver a verdade, sem tentar forçar sentimentos, é essencial.

Ana Café sugere algumas práticas simples que podem ajudar a lidar com esse período:

Acolha suas emoções: “Reconheça o que sente sem se julgar. A tristeza é tão legítima quanto a alegria.”

“Reconheça o que sente sem se julgar. A tristeza é tão legítima quanto a alegria.” Conecte-se com alguém de confiança: “Falar sobre o que sente pode aliviar o peso emocional.”

“Falar sobre o que sente pode aliviar o peso emocional.” Reduza o consumo de redes sociais: “Se as postagens estão te causando sofrimento, diminua o tempo online.”

“Se as postagens estão te causando sofrimento, diminua o tempo online.” Busque ajuda, se necessário: “Se os sentimentos forem muito intensos, procure um profissional de saúde mental.”

No fim das contas, o que importa é lembrar que a vida real não precisa seguir o roteiro das redes sociais. Momentos de dificuldade fazem parte da jornada, e respeitar seu tempo e suas emoções é o maior ato de cuidado consigo mesmo. Afinal, como Ana Café conclui: “Ser feliz o tempo todo não é humano. O mais importante é ser verdadeiro com você mesmo.”