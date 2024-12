Pet food: categoria cresce em valor pautada por aumento de preços

O mercado de alimentos para pets cresceu 12 pontos percentuais em penetração nos últimos quatro anos. Isso significa que mais de 7,8 milhões de lares passaram a comprar alguma ração para cão ou gato, totalizando 62% das famílias brasileiras colocando a categoria em seus carrinhos de compra. O perfil que mais ganhou espaço neste período foram domicílios sem crianças e com até 4 pessoas.

A categoria de pet food apresentou crescimento de 14,2% em valor entre junho de 2023 e o mesmo mês deste ano. Segundo dados da divisão Worldpanel da Kantar, a ascensão foi pautada pelo aumento de preços – alta de 15,4%, absorvida pelos consumidores. O volume, por sua vez, se sustentou pela penetração (+10,4%), principalmente nas classes D e E (+13,2%). Isso sem contar as compras maiores das classes A e B (+3,0%).

Em relação aos estabelecimentos que vendem alimentação, o canal especializado (pet shop + casa agrícola) apresentou desaceleração (-3,7% de contribuição em volume). Aqui, contudo, as casas agrícolas, com mais de 10% de importância entre os canais, são as que mais contribuem para essa queda.

Os e-commerces (+0,8%), por sua vez, já colaboram mais com as vendas do que os canais tradicionais (+0,7%). Nesse contexto, aplicativos são destaque quanto à relevância, saltando de 31,7% de contribuição para 38,8%. Ainda assim, o WhatsApp continua como queridinho dos brasileiros, abocanhando 44,8% das solicitações.

Quando o assunto é alimentação, a preferência varia conforme o pet que se tem em casa. Para cães, o mix de industrializada e caseira desponta, passando de 45% em junho de 2023 para 47,9% no mesmo período deste ano. Já para gatos, a comida industrializada é destaque, indo de 61% para 62,1%.

