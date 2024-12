Oportunidades de emprego para Campinas e região

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A CPFL Soluções, que faz parte do Grupo CPFL Energia, está com vagas abertas para cargo de eletricista na região de Campinas, Valinhos e Piracicaba. A inscrição vai até 31 de dezembro e, após aprovação, o início é imediato.

São 6 vagas para eletricista de linha viva (profissional que realiza serviços em circuitos energizados) e outras 4 para linha morta (sem energia), ambas para posições de Campinas.

Em Piracicaba e Valinhos, as vagas são para atuação em linhas desenergizadas, sendo 8 vagas para o primeiro município e outras 2 vagas para o segundo.

Para concorrer é preciso ter ensino fundamental completo; experiência com Linha Viva de construção e manutenção de redes; disponibilidade para residir na localidade da vaga ou cidades vizinhas e para trabalhar de terça-feira a sábado, das 7h30 às 17h18. Será um diferencial possuir cursos de Linha Viva, CMRDA, Cesto Aéreo, Guindauto e Nrs.

Dentre as atividades, o candidato aprovado vai executar obras de construção e manutenção de redes de distribuição, com utilização de técnicas em redes energizadas. Também será responsável por operar cesta aérea e outros equipamentos para execução de obras.

Diversidade – A CPFL valoriza a diversidade e respeita as diferenças. Como uma de suas ações afirmativas, a empresa reserva vagas para aumentar cada vez mais a representatividade de grupos sociais menorizados, como por exemplo, mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+ e pessoas negras. As ações fazem parte da estratégia e compromissos da companhia para uma cultura inclusiva.

Benefícios – A empresa oferece pacote de benefícios diversificado: vale transporte; vale refeição; assistência médica; assistência odontológica; licença maternidade 6 meses e paternidade 20 dias; auxílio creche (conforme regras de elegibilidade); seguro de vida; PLR; Gympass; Programa Fale Comigo (assessoria gratuita e sigilosa via telefone para assistência social, psicológica, financeira e jurídica).

recrutaservicos@cpfl.com.br ou via Whatsapp (19) 3296-8338, com nome, cidade e vaga. Os interessados devem enviar currículo por e-mail paraou via Whatsapp (19) 3296-8338, com nome, cidade e vaga.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP