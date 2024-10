Cuidar dos espaços públicos da cidade (zeladoria) é rotina em Santa Bárbara d´Oeste. A Prefeitura mantém diversas frentes de trabalho que atuam em várias regiões do município. Nesta segunda-feira (14), a equipe de capinação e limpeza executou serviço na Avenida Mogi Guaçu e Vale das Flores.

Nos últimos dias atuou na Rua Marília de Dirceu, no Parque Olaria, em áreas da Rua Limeira, no Parque Zabani, no Parque dos Ipês e no Cemitério Cabreúva.

A Avenida Tiradentes recebeu limpeza no canteiro central. A equipe de trânsito executou sinalização de solo, com revitalização de faixas de pedestre, no cruzamento com a Rua Prof. Antonio Arruda Ribeiro.

A frente de trabalho de estradas rurais executou conservação da Rodovia Ernesto de Cillo.

Zeladoria e águas pluviais

Já a equipe de galerias de águas pluviais atuou na manutenção de bocas de lobo nas ruas Santos e do Rayon, no Jardim Esmeralda, Rua João Franco, no Jardim das Orquídeas, Rua Urandi, no Jardim das Laranjeiras e na Rua André Rebouças, no Jardim Paraíso. A Rua Ildo Meneghetti, no 31 de Março e Rua André Rebouças, no Jardim Paraíso receberam manutenção em guias e sarjetas. Os serviços de zeladoria seguem nos próximos dias, conforme cronograma.

