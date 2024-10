Novas versões da Bíblia 365 chegam ao Brasil

A Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo. Apesar desse extenso alcance, muitos cristãos encontram desafios para completar a leitura na totalidade. Para auxiliar, a Editora Mundo Cristão lança no Brasil as novas versões da Bíblia 365, que propõem uma metodologia simples: ler o texto bíblico inteiro em um ano.

Com mais de seis milhões de exemplares comercializados nos Estados Unidos, a publicação chega em terras brasileiras com novas opções de capa dura e traduções em Nova Versão Transformadora (NVT) e Nova Almeida Atualizada (NAA). As edições incluem duas versões femininas, uma rosa e outra roxa, uma para adolescentes com o tema Corajosas 2, além de duas no modelo standard, nas cores verde e vermelha.

A cada dia, é apresentada uma seleção de passagens que alterna entre o Antigo e o Novo Testamentos, incluindo Salmos e Provérbios, o que proporciona uma experiência diversificada ao longo do ano. Essa estrutura se alinha com uma tendência crescente nos últimos anos: a prática de reflexões diárias e devocionais, ideal para cristãos que desejam integrar a leitura bíblica à rotina e combinar estudo, introspecção e oração. Além disso, o método pode ser adaptado para ser realizado em um, dois ou três anos, conforme a disponibilidade e o ritmo de cada pessoa.

Ficha técnica

Título: Bíblia 365 em NVT e NAA

Formato: 16x23cm (capa dura)

Páginas: 1.184 (NVT) e 1.264 (NAA)

Preço: R$ 119,90

Onde encontrar: NAA Rosa | NAA Verde | NVT Vermelha | NTV Roxa | Corajosas 2

Sobre a editora: Fundada em 1965 na cidade de São Paulo pelo missionário americano Peter Cunliffe, a Editora Mundo Cristão publica Bíblias e livros de autores nacionais e estrangeiros e de diversos gêneros literários, sempre pautados pela postura teológica cristã, histórica e equilibrada.