Abastecimento de água poderá ficar alterado na terça-feira

Mais notícias da cidade e região

O abastecimento de água poderá ficar alterado na terça-feira (13/08) para os bairros: Jardim dos Manacás, São Francisco, Jardim Amélia, Pântano, Gerivá, Monte Líbano, Brasília, Mollon, Turmalinas, Adélia, Jardim Pérola, Distrito Industrial, Chácara Barbosa, Industrial Mamoré, Jardim Paulista e Boa Vista.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou duas frentes de trabalho na terça-feira, dia 13, sendo uma interligação na rede de água para um novo empreendimento e a troca de parte da tubulação do sistema de bombeamento de água entre os reservatórios São Francisco e Amélia.

As intervenções terão início a partir das 7 horas e se estenderão para o período da tarde, com previsões de normalização do abastecimento às 15 horas para o Jardim dos manacás (serviço de interligação) e às 21 horas para os demais bairros (sistema São Francisco/Amélia).

O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta o uso racional da água da caixa do imóvel na terça-feira. Os telefones para informações são 0800-770-3459 e 3459-5910, ou por mensagem de texto para o WhatsApp: (19) 9.9992.6848, atendimento das 6 a meia-noite.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP