Procon fiscaliza comércio na capital, interior e litoral do Estado na Operação Dia dos Pais

Equipes da capital e das regionais do Procon-SP fiscalizaram 555 estabelecimentos da capital e cidades do interior e litoral do Estado durante a Operação Dia dos Pais e encontraram irregularidades em 225 locais (40%). A iniciativa, que aconteceu entre os dias 1º e 9 de agosto, teve como objetivo fiscalizar e coibir infrações ao Código de Defesa do Consumidor e outras legislações que garantem os direitos dos consumidores.

Nas diligências realizadas em lojas de roupas, acessórios, chocolates, cosméticos, produtos eletrônicos, entre outros, as principais irregularidades encontradas foram: inadequação da informação de preço (falta de clareza, ostensividade, precisão), ausência da informação do preço à vista e validade vencida.

A operação aconteceu além da capital, nas cidades de Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Caraguatatuba, Catanduva, Cerqueira César, Diadema, Fernandópolis, Franca, Guaíra, Itapetininga, Itu, Itupeva, Jales, Manduri, Mauá, Mogi das Cruzes, Monte Alto, Ourinhos, Praia Grande, Ribeirão Preto, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Tatuí e Votorantim.

Os Procons municipais de Caraguatatuba e Mogi das Cruzes participaram da ação em suas cidades.

