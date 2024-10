O técnico multicampeão Abel Ferreira deu sinal que quer permanecer no Palmeiras até 2027. Ele já teria sinalizado para a diretoria do clube.

As partes ainda não avançaram nas conversas para estender o vínculo. Isso porque o time vive momentos decisivos dentro e fora de campo.

No Brasileirão, o Palmeiras busca o 13º título de sua história e está a apenas um ponto da liderança – atualmente, o Botafogo ocupa a primeira posição na tabela. Além disso, o clube está às vésperas da eleição presidencial, que será em novembro.

Com Leila concorrendo à reeleição, tanto diretoria como o treinador pretendem esperar a resolução destas questões para oficializarem as conversas pela renovação.

No entanto, a permanência até o fim do próximo mandato de Leila Pereira é um desejo das duas partes. A mandatária alviverde nunca escondeu o desejo de ter o treinador português durante todo o seu mandato como presidente do Palmeiras.

Abel Ferreira mudou e agora quer fazer história

A ideia de estender o vínculo até o fim de 2027 surgiu ainda na temporada passada. Na época, ao receber a oferta da presidente, Abel Ferreira considerou que seria muito tempo. Com isso, as partes acertaram um novo vínculo até 2025, visando o Mundial de Clubes.

Leia + Sobre todos os Esportes

Musa do OnlyFans, Pamela Mata vai gravar em 92 países para bater recorde no ‘Guinness Book’

Uma das estrelas recentes do OnlyFans e da Privacy – as plataformas adultas –, a empresária e sexy influencer Pamela Mata vai viajar o mundo para conquistar um recorde mundial: ela quer visitar 92 países e gravar cenas com criadoras locais. Com isso, a brasileira vai entrar no ‘Guinness Book’, o livro dos recordes. A jornada já começou pelos Estados Unidos.

“Até o ano que vem vou atravessar os cinco continentes e gravar com mais de 200 criadoras gringas. A ideia é bater o recorde e faturar R$ 5 milhões”, planeja. “Entrei por acaso, por influência de amigos e seguidores. Hoje faturo R$ 40 mil por mês, me descobri exibicionista e estou realizando meus fetiches. A tour começa pelos EUA e termina na Austrália. Vou conquistar os gringos”.

Nas plataformas, Pamela investe em vídeos picantes, pegação com outras mulheres e flagras públicos. Em uma dessas cenas, em um cassino, a brasileira contou que recebeu uma proposta milionária de um magnata americano, conhecido como o ‘Rei dos Bitcoins’ de Las Vegas.

“Ele me observou a noite toda e chegou para conversar. Me ofereceu 400 mil dólares para namorar comigo. Achei que fosse brincadeira, mas era real. Um amigo que estava comigo, me gravando, me explicou que esse tipo de oferta é até comum. E foi traduzindo toda a conversa. Fiquei em choque, depois descobri que já fizeram propostas parecidas até para atrizes globais”, conta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP