Governo de SP abre 1,5 mil vagas para curso gratuito de computação em nuvem da Microsoft

Acessar diversas máquinas potentes localizadas a milhares de quilômetros de distância, utilizando apenas um computador com acesso à internet, ter armazenamento ilimitado e reduzir custos com equipamentos físicos são alguns exemplos do que a computação em nuvem é capaz de fazer. Até 2025, estima-se que 85% das empresas em todo o mundo estejam utilizando essa tecnologia, de acordo com a empresa de consultoria Gartner.

Para qualificar profissionais nessa área, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio do programa Qualifica SP – Novo Emprego, abre inscrições nesta segunda-feira (30) para 1,5 mil vagas do curso gratuito sobre computação em nuvem, em parceria com a Microsoft e a Fundação Apoio à Tecnologia (FAT).

O curso “Fundamentos do Microsoft Azure AZ-900T: princípios básicos do Microsoft Azure” vai abordar com aulas ao vivo e on-line os conceitos básicos de computação em nuvem, além de apresentar os principais recursos e ferramentas de gerenciamento e governança do Azure (plataforma de computação da nuvem da Microsoft). Os estudantes poderão realizar simulados para se prepararem para o exame de certificação oficial e ganhar destaque no mercado de trabalho. A carga horária é de 64 horas que poderão ser realizadas durante um mês e meio.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até 30 de outubro. Podem participar residentes do estado de São Paulo maiores de 18 anos. Os candidatos deverão realizar testes classificatórios após efetivarem a inscrição. A convocação ocorrerá por e-mail. O início das aulas está previsto para 6 de novembro.

Serviço:

Inscrições para curso de computação em nuvem do Qualifica SP – Novo Emprego

Prazo: de 30/09 a 30/10

Site: www.qualificasp.sp.gov.br