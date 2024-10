Em meio à intensa mobilização do período eleitoral, a coligação Sumaré para Todos decidiu recolher seus Wind banners neste dia primeiro, após o furto e a destruição desses materiais. Com as eleições municipais se aproximando, marcadas para o próximo dia 6, a cidade enfrenta um momento crucial para a escolha de seus representantes. No dia 30 de setembro, Henrique do Paraíso, candidato a prefeito, denunciou publicamente o furto de materiais de campanha, incluindo os Wind banners vandalizados. Essa situação alarmante evidencia a urgência da luta pela democracia em Sumaré, onde está em jogo não apenas o futuro da cidade, mas também a tão desejada chance de renovação por parte da população.

Em um vídeo gravado em frente à delegacia de Sumaré, Henrique expressou sua indignação: “Estou fazendo boletim de ocorrência ao lado do nosso jurídico, doutor Roberto Guimarães, porque estão vandalizando, furtando e destruindo nossos materiais de campanha.” Ele destacou que essa não é a forma correta de fazer política. Com coragem e determinação, ele reafirmou: “Não vamos nos calar; vamos continuar trabalhando.” Essa mensagem ressoa com os eleitores que anseiam por mudança e honestidade na gestão pública.

Leia + sobre política regional

Henrique também relatou uma denúncia anônima sobre materiais da campanha encontrados cortados em uma residência no PICERNO. Ele criticou as práticas covardes dos adversários: “Nosso adversário não pode querer fazer política pelo tapetão.” Através de suas palavras, ficou claro que a luta deve ser travada na democracia, com propostas claras e um compromisso genuíno com o povo. “Faltam poucos dias para a mudança, para a renovação,” enfatizou Henrique, lembrando que a verdadeira transformação depende da união da comunidade.

A coligação Sumaré para Todos, liderada por Henrique do Paraíso

e Andre da Farmácia, se posiciona firme contra esses atos criminosos. Eles estão determinados a investigar e levar à justiça aqueles que tentam desestabilizar o processo eleitoral. “Criminosos, não adianta; nós estamos em cima,” afirmou Henrique, reforçando seu compromisso com uma campanha limpa e digna.

A coligação está unida com o povo de Sumaré na busca por uma nova realidade. Com coragem e determinação, Henrique do Paraíso e Andre da Farmácia estão prontos para transformar a cidade e garantir que as famílias prosperem. O lado certo é o 10, o número da mudança que representa esperança e renovação. Juntos, eles vão trabalhar incansavelmente para devolver Sumaré ao seu povo e construir um futuro melhor para todos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP