Calçadão de Americana recebe 12 novas câmeras de monitoramento

Americana está recebendo reforço no monitoramento por câmeras no calçadão do Centro com a instalação de 12 novos equipamentos, de maneira a auxiliar o trabalho da GAMA (Guarda Municipal de Americana) na segurança do município. Todas as câmeras, que fazem parte da Muralha Digital, estão interligadas ao Centro de Segurança e Inteligência (CSI) da corporação.

Nesta segunda-feira (30), foram instaladas quatro câmeras no trecho da Rua 30 de Julho. Antes disso, nos últimos dias, outras oito câmeras foram distribuídas entre as ruas Fernando de Camargo, 12 de Novembro e Vieira Bueno, além da Avenida Antônio Lobo, em trecho próximo à Praça Basílio Rangel.

Mais notícias da cidade e região

O investimento nesses cinco novos pontos de monitoramento é de R$ 6.600,00 mensais pela locação das câmeras. As instalações fazem parte do processo de ampliação da Muralha Digital. Após “fechar” as entradas e saídas da cidade, agora o trabalho se concentra na implantação de equipamentos que façam o monitoramento das vias internas de Americana.

O CSI foi inaugurado em julho deste ano, com investimento de R$ 2,8 milhões, montante que foi utilizado na adequação do espaço físico, de aproximadamente 104 metros quadrados, com instalação de mobiliários, equipamentos eletrônicos e de informática.

Com esse aporte financeiro, a Muralha Digital operada pela Guarda Municipal atingiu pleno funcionamento, com 226 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. Todas as entradas e saídas da cidade estão vigiadas, com as câmeras captando imagens e colhendo informações como características dos veículos e horários em que entraram e saíram da cidade.