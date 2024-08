Atenta aos interesses da classe empresarial que representa e engajada com as demandas gerais do município de Sumaré, a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) elaborou uma Carta Aberta aos Candidatos à prefeitura com o objetivo de contribuir com o debate eleitoral, a partir de um conjunto de propostas de ações em prol do desenvolvimento da cidade.

O presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, explica que o objetivo do documento é apresentar aos candidatos pontos de atenção, nos diferentes setores do município, que possam contribuir com a prosperidade de Sumaré. “Em seus quase 55 anos de atuação, a ACIAS sempre esteve à frente das discussões sobre o município. E esta carta aberta reforça nosso compromisso com a evolução do desenvolvimento da cidade”, comenta.

O documento apresenta sugestões de políticas públicas para o desenvolvimento econômico, como simplificação e digitalização amplas dos processos administrativos públicos, implantação de programas de acesso ao crédito desburocratizado e programas de incentivo ao associativismo.

A Carta Aberta aos Candidatos também apresenta sugestões de ações nas áreas de educação, inclusão social, saúde, tecnologia e inovação, infraestrutura e meio ambiente, lazer, esporte e segurança pública. “A ACIAS entende que a cidade de Sumaré está no caminho correto para seu desenvolvimento, e esta Carta Aberta tem como objetivo contribuir para o futuro do município”, afirma o presidente da ACIAS no documento.

Nos últimos dias, diretores da ACIAS entregaram o documento aos candidatos que visitaram a sede da entidade. E reafirmam o compromisso pela manutenção e melhoria constante da Zona Azul, com instalação de parquímetro e retorno dos talões, além do fim da taxa de regularização – valor cobrado para evitar a multa quando o motorista estaciona irregularmente na Zona Azul.

Acias e Zona Azul

A implantação da Zona Azul, reivindicação antiga dos comerciantes, disciplinou o estacionamento público na área central da cidade. Com o sistema rotativo, os consumidores encontram mais opções para estacionar. Antes da Zona Azul, eram comuns as reclamações de moradores que não conseguiam parar na região central porque as vagas ficavam ocupadas durante todo o dia, sendo utilizadas principalmente por pessoas que trabalham no Centro. Apesar do avanço, a ACIAS reconhece que há melhorias que podem ser feitas para aprimorar o sistema e beneficiar ainda mais os motoristas.

Além da entrega do documento, os diretores conheceram detalhes do plano de governo dos candidatos a prefeito. “Esperamos que os candidatos tenham conhecimento das demandas da sociedade e se comprometam com as propostas apresentadas pela ACIAS”, afirma Felipe Verza.

Pela primeira vez na história, os eleitores de Sumaré poderão ter que votar em dois turnos nas eleições municipais. O município ultrapassou a marca de 200 mil eleitores e eleitoras, condição prevista na Constituição Federal para a realização de um segundo turno nas cidades em que nenhum candidato ou candidata à prefeitura alcance a maioria absoluta dos votos.

A maioria absoluta é atingida quando a votação obtida é equivalente a pelo menos a metade dos votos válidos (sem contar os brancos e nulos) mais um. Nestas eleições municipais, disputam a prefeitura Ana Cléia, Eder Dalben, Henrique do Paraíso, Toninho Mineiro e Willian Souza.

