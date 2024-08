Senac Americana amplia portfólio e lança 4 cursos livres

O Senac Americana amplia seu portfólio de ofertas educacionais com o lançamento de quatro novos cursos livres, reafirmando seu compromisso em proporcionar acesso à educação de qualidade para a comunidade local e oferecer atualização profissional a outras áreas de conhecimento. Os cursos abrangem as áreas de gestão e negócios, bem-estar, design e artes e arquitetura, com início das inscrições previsto para as últimas semanas de agosto e durante o mês de setembro.

Com aulas práticas e dinâmicas, o Senac Americana oferece oportunidades que conectam os estudantes às demandas do mercado, preparando-os para se destacarem em suas respectivas áreas. Confira mais detalhes e a data de início dos cursos:

Recepcionista – Início do curso: 14/10

Este curso capacita o aluno a fazer uso de técnicas de atendimento presencial, virtual e telefônico em empresas e organizações, deixando-o apto a fazer uma recepção de qualidade aos clientes e público em geral.

Ambientes Inteligentes: IoT em Interiores – Início do curso: 24/9/2024

Voltado para profissionais e entusiastas de design de interiores e arquitetura, este curso ensina a utilizar a Internet das Coisas (IoT) para criar ambientes inteligentes. Os alunos aprenderão sobre a história e evolução das tecnologias, como IoT, automação e casas inteligentes, além de como planejar e executar projetos de ambientes conectados, considerando a segurança e privacidade das redes.

Massagem Tui Ná – Início do curso: 26/9/2024

Focado em bem-estar, este curso ensina as manobras da massagem Tui Ná, uma prática tradicional da medicina chinesa. Ideal para aqueles que desejam trabalhar na área de terapias alternativas, o curso oferece conhecimentos sobre os fundamentos da medicina tradicional chinesa, avaliação de clientes, elaboração de planos de atendimento, e a execução correta das técnicas de massagem.

Almoxarife – Início do curso: 14/10/2024

A formação prepara o aluno para atuar na área de logística, com foco em armazenagem e controle de materiais. As aulas práticas ensinam desde o recebimento e conferência de produtos até a organização de estoques e a realização de inventários, formando profissionais capacitados para gerenciar almoxarifados de forma eficiente e organizada.

Inscrições e bolsas de estudo

As bolsas de estudo são oferecidas através do Programa Senac de Gratuidade, que visa proporcionar educação profissional de qualidade para todos. Os interessados em concorrer às bolsas de estudo 100% gratuitas devem acessar o site do Senac Americana para conferir os requisitos e obter mais informações: https://www.sp.senac.br/senac-americana.

Serviço:

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-americana