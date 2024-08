O atual Prefeito de Nova Odessa e candidato à reeleição Cláudio Schooder (o Leitinho, do PSD 55) inaugura neste sábado, dia 31 de Agosto de 2024, às 10h da manhã, seu novo Comitê de Campanha. O novo Comitê fica na Rua Rio Branco, nº 456, no Centro – próximo aos Correios.

Em seguida, Leitinho, seu Vice-Prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho, do União Brasil) e os candidatos a vereador(a) pela Coligação Continuar Cuidando de Nova Odessa (formada pelos partidos PSD, União Brasil, PSB, PP, MDB, PDT, Avante, Agir e PRD) fazem uma caminhada de campanha pela região central da cidade.

“Quero convidar todas as pessoas que querem o bem de Nova Odessa, que acreditam na nossa proposta de continuar fazendo sempre o melhor pela nossa gente, e que acreditam que o bem sempre vence o mal para caminhar com a gente neste sábado, falando das nossas realizações e dos nossos planos para tornar nossa cidade um lugar cada vez melhor para viver, formar família, investir e prosperar – sem maldade, sem inveja, sem perseguição a ninguém, e em paz”, afirmou o Prefeito Leitinho.

No novo Comitê da Rua Rio Branco, os simpatizantes do atual Prefeito e candidato à reeleição poderão conversar com a coordenação da campanha de Leitinho, propor melhorias para a cidade, receber panfletos, solicitar a afixação gratuita de “perfurades” (aqueles adesivos de apoio que vão nos vidros traseiros dos carros, que são perfeitamente legais e aceitos pela Justiça Eleitoral) e marcar reuniões de campanha com os candidatos.

Reuniões de Letinho

Desde o início dessa caminhada eleitoral, em meados de Agosto, Leitinho e Mineirinho têm promovido uma série de reuniões com candidatos a vereador pela Coligação e moradores da cidade, ouvindo atentamento as reivindicações e desejos da população, para incrementar o Plano de Governo da dupla para o eventual segundo mandato à frente da Prefeitura, de 2025 a 2028.

“Essas reuniões à noite e nos finais de semana são muito importantes para a gente poder falar um pouco do que fez nestes pouco mais de três anos de gestão. E fizemos muito, mais do que a gente imaginava que seria possível em tão pouco tempo, ainda mais com um primeiro ano (2021) praticamente dedicado apenas a salvar vidas na pandemia. Mas sabemos que ainda temos muito que fazer por Nova Odessa, e é por isso que pedimos esse apoio dos eleitores: para continuarmos trabalhando pela nossa população”, destacou Leitinho.

Pesquisa

A mais recente pesquisa eleitoral registrada, divulgada no dia 23 de Agosto pela TV TodoDia/Ágili, mostra que o atual Prefeito Leitinho cresceu ainda mais, subindo para 51,8% das intenções de voto – bem à frente do segundo colocado, que tem 23%. Ou seja, se as Eleições Municipais 2024 fossem hoje, Leitinho estaria reeleito.

Além disso, o novo levantamento mostra que a preferência dos eleitores por Leitinho cresceu 4,4 pontos percentuais com relação a um mês atrás, enquanto seu adversário mais próximo perdeu 5,1 pontos percentuais.

