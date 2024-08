NFL está de volta, veja favoritos para vencer o Super Bowl LIX

No próximo dia 5 de setembro, a National Football League (NFL) está de volta para mais uma temporada. São 32 equipes lutando pelo troféu do Super Bowl, que será disputado no Caesars Superdome, em Nova Orleans. Em uma temporada especial, em que ocorrerá pela primeira vez na história uma partida da NFL em terras brasileiras, a Betfair, especialista em probabilidades esportivas, analisou os principais cenários que envolvem a próxima temporada da liga americana.

Philadelphia Eagles x Green Bay Packers se enfrentam no “São Paulo Game”

A semana 1 da temporada já será marcada por um evento histórico: o primeiro jogo da National Football League no Brasil. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam no próximo dia 6 de setembro, na Arena Corinthians, em São Paulo. É a primeira vez em mais de cinquenta anos que a NFL terá uma partida em uma sexta feira na primeira semana da temporada.

Segundo a Betfair, os “donos da casa”, os Eagles, chegam como favoritos contra os cabeças de queijo. Eles aparecem com 62% de chances (odd de 1.62) de vencer o confronto contra o Green Bay Packers.

Quem são os grandes favoritos da NFL

Atuais campeões, com o considerado por muitos o melhor QB da NFL e com um time extremamente experiente, o Kansas City Chiefs é o favorito ao título do Super Bowl LIX com 11% (odd de 6.5) segundo a análise da Betfair.

Kansas City Chiefs, 11%; San Francisco 49ers, 9%; Detroit Lions e Baltimore Ravens, 7% cada; Philadelphia Eagles, 6%; Cincinnati Bengals e Houston Texans, 5% cada; Dallas Cowboys, Green Bay Packers, New York Jets e Buffalo Bills, 4% cada; Miami Dolphins, Cleveland Browns, Atlanta Falcons, Los Angeles Rams e Chicago Bears, 3% cada; Los Angeles Chargers, Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks, Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers, 2% cada; Minnesota Vikings, Arizona Cardinals, New Orleans Saints, Las Vegas Raiders, Washington Commanders, Tennessee Titans e New York Giants, 1% cada; Denver Broncos, Carolina Panthers e New England Patriots, com menos de 1% cada.

Prêmios individuais da temporada

Além do título, a NFL premia individualmente diversos jogadores pela temporada. A Betfair analisou as chances nos principais prêmios individuais distribuídos pela liga.

MVP

Mesmo sendo o atual Most Valuable Player (MVP), o QB Lamar Jackson aparece como sétimo na corrida pelo prêmio segundo a Betfair, com 6% (odd de 17.0). Quem lidera a lista é outro QB: Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, com 20%. A sequência da lista conta com: Josh Allen (12%), C.J. Stroud e Joe Burrow (10% cada), Jordan Love e Jalen Hurts (8% cada), Lamar Jackson e Brock Purdy (7% cada), Dak Prescott e Tua Tagovailoa (5% cada) e Jared Goff e Aaron Rodgers (4% cada).

Comeback Player

Todos os anos a NFL também premia o jogador que teve a melhor temporada de recuperação, comparando com a temporada anterior. Jogadores que sofreram lesões cedo geralmente são os principais candidatos a levar o prêmio. Aaron Rodgers, QB do New York Jets que se lesionou no primeiro jogo da temporada 2023, é o favorito segundo a Betfair. A casa de apostas vê o jogador com 16% (odd de 3.1) de chances, seguido pelo também QB Joe Burrow, que tem 15% (odd de 3.3). A lista ainda conta com: Kirk Cousins (9%), Anthony Richardson (6%), Nick Chubb e Daniel Jones (5% para cada), como principais candidatos.

O equilíbrio da NFL

Em mais de 100 anos de história da NFL, somente uma equipe foi campeã de forma invicta: o Miami Dolphins de 1972. Para a Betfair, a chance de uma franquia ficar invicta na temporada 2024/25 é de apenas 7% (odd de 13.0). Do outro lado, a casa de apostas também coloca como improvável a chance de alguma equipe não vencer nenhum dos 18 jogos que irá disputar, com 9% de chances (odd de 11.0).

