O delegado Felipe Rodrigues de Carvalho, que conduz as investigações no caso do vereador Juninho Dias (PSD), informou à imprensa no início da noite desta sexta-feira, que o pedido de prisão foi negado pela justiça. Felipe pediu a prisão do vereador após o parlamentar ter disparado arma de fogo em uma briga no bairro Jardim da Mata, na noite desta quinta-feira (29).

“Embora o ministério público tenha se manifestado favorável ao meu pedido de prisão, o poder judiciário denegou o pedido e o vereador investigado continuará solto. As diligências correrão normalmente através de inquérito policial”, disse o delegado em nota.

SAIBA MAIS: Jr Dias emite nota, diz estar em agenda fora e se coloca à disposição das autoridades

Sobre os disparos, Juninho Dias, através de seus advogados, emitiu uma nota nesta tarde. “Os disparos de advertência foram dados para o alto e visavam, apenas e exclusivamente, fazer cessar a violência do agressor contra seu pai idoso’. O vereador acrescenta que possui registro de CAC (Caçador Atirador) e das armas de fogo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP