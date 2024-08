Mais de 120 participam do Mister Universe Brazil

Um dos principais campeonatos de fisiculturismo do mundo, o Mister Universe Brazil foi pelo terceiro ano consecutivo uma das atrações da IHRSA Fitness Brasil.

O torneio, que serviu como etapa classificatório para o Sul-americano e Mundial da modalidade, reuniu mais de 120 competidores de diferentes países nos dias 23 e 24, no Expo Transamerica, em São Paulo.

Divididos em 38 categorias, os atletas do feminino e masculino competiram nas seguintes modalidades: Bodybuilding, Men’s Physique, Women’s Wellness e Women’s Wellness Profissional.

Nesta edição, que recebeu esportistas do Equador, Venezuela e Ucrania, também marcaram presença no evento nomes de peso do esporte, como a tetra campeã brasileira e mundial Elisane Lima, o tetra campeão brasileiro Philipe Coutinho e o bicampeão mundial, Jordean Richa.

Na busca por uma vaga para os torneios internacionais deste ano e de 2025, os vencedores de cada categoria foram premiados com medalhas e troféus, além da tão sonhada passagem para o Sul-Americano e Mundial.

Leia + Sobre todos os Esportes

Celebrando mais uma vez o sucesso do torneio, a presidente da Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CMFF/IFBB Brasil), Diana Monteiro destacou que a realização do Mister Universe dentro da programação do maior evento da indústria fitness, saúde e bem-estar da América Latina agrega ainda mais valor para a modalidade.

“Esse campeonato traz credibilidade para o nosso esporte e a Confederação Brasileira. Ele representa todo sucesso dessa modalidade que é a Fórmula 1 do treinamento resistido”, disse Diana.

Além disso, a mestre em Educação Física ressaltou que a união de forças entre os atletas, simpatizantes da modalidade e dos outros esportes que estiveram na Fitness Brasil são extremamente importantes para o desenvolvimento do fisiculturismo brasileiro e de todo mercado fitness.

Sobre a Fitness Brasil (Universe)

Empresa que se dedica a ser uma plataforma omnichannel do ecossistema de fitness, esporte, saúde e bem-estar, oferecendo educação, networking, negócios e entretenimento, 365 dias por ano, transformando a vida das pessoas e da sociedade. Tudo isso por meio de produção de conteúdo e geração de negócios, fazendo a conexão entre empresas, profissionais, estudantes e praticantes do fitness e do bem-estar. Para saber mais, visite fitnessbrasil.com.br e acompanhe pelas redes sociais @fitnessbrasil_oficial.

Sobre a IHRSA

IHRSA, The Global Health & Fitness Association, é uma associação comercial sem fins lucrativos que mantém o papel de liderança no avanço da atividade física com a missão de crescer, promover e proteger a indústria de fitness e bem-estar, ao mesmo tempo que oferece aos seus membros benefícios e ferramentas de gestão. IHRSA é a editora da CBI, revista mensal líder de conteúdo, e organiza a maior e mais bem-sucedida convenção e feira internacional anual com sede nos Estados Unidos, que é o principal encontro de líderes e tomadores de decisão. Para saber mais, visite ihrsa.org.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP