Um acidente na SP 304 em Americana deixou um motoboy em estado grave esta tarde de quinta-feira em Americana.

Em grupos de whatsapp, a informação era para os motoristas ficarem em alerta porque o trânsito iria ficar bastante pesado por conta da batida.

O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e o rapaz foi resgatado e levado para o Hospital Municipal de Americana.



O caso foi atendido às 12:55 na rodovia SP 304 no acesso da rua Dom Pedro 2o.

Histórico do acidente na SP 304

A Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ocorrência de acidente de trânsito com vítima envolvendo motocicleta no sentido interior da rodovia, ao chegar no local a equipe da UR-16308, deparou-se com uma vítima ao solo e em PCR, realizado o atendimento e inciado o transporte imediato ao Hospital Municipal de Americana devido a gravidade da vítima. Pelo local ficaram equipes de policiamento de área e DER aguardando viatura do policiamento rodoviário.

