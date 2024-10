Outubro Rosa da PMNO tem 'Manhã Esportiva' esse sábado

‘Outubro Rosa’ da Prefeitura de Nova Odessa tem ‘Manhã Esportiva’ com dança e crossfit neste sábado, no Parque das Crianças

Como mais uma ação da Campanha “Outubro Rosa Novembro Azul” de 2024, em prol da Saúde da Mulher e da Saúde do Homem, a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Nova Odessa promove neste sábado, dia 19/10, uma “Manhã Esportiva” no Parque Municipal das Crianças da Avenida Brasil. A programação inclui um “Aulão de Dança” para mulheres de todas as idades, com fit dance, zumba e outros ritmos, às 9h, na quadra coberta do novo espaço municipal de lazer.

Antes, a partir das 6h30, acontece na própria Avenida Brasil um treino de corrida e caminhada com as assessorias e academias de Nova Odessa. Para aos adultos, haverá ainda uma aula de crossfit para todos os interessados, a partir das 9h, no Campo de Futebol do Parque, e outra de Muay Thai, às 10h30, no Campo do Parque.

E para as crianças – afinal, outubro também é o Mês das Crianças –, a Secretaria de Esportes preparou uma aula de crossfit kids, às 8h15, também no Campo de Futebol. O Parque Municipal das Crianças fica na Avenida Brasil, altura no nº 800, no Parque Fabrício – em frente à empresa Nova Plast.

“Como é um mês de promoção do autocuidado feminino, nossa ideia foi juntarmos as assessorias esportivas e academias da cidade para proporcional essas atividades e essa interação com este público. Mas os homens são convidados também, até porque a dança e o cross fit são para todos”, convidou o secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura, Renan Reis.

Um alerta: por se tratar de um espaço majoritariamente ao ar livre, em caso de chuva forte ou constante, a programação será adiada, e uma nova data será informada pela Prefeitura em seus canais oficiais: https://www.novaodessa.sp.gov.br/, https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.

O OUTUBRO ROSA

A ampla programação do mês de promoção da Saúde da Mulher é promovida pela Prefeitura de Nova Odessa através do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Saúde (com apoio de outras pastas), e conta com palestras, encontros e mutirões de mamografias – além, é claro, da já tradicional “Caminhada Outubro Rosa Novembro Azul”, no próximo dia 26/10.

Neste ano, as camisetas personalizadas da ação de conscientização em prol da Saúde da Mulher e da Saúde do Homem estão sendo “trocadas” pela doação de uma lata de leite em pó de 380g ou 400g, um pacote de fraldas descartáveis ou um pacote de fraldas geriátricas tamanhos G ou GG – tudo em prol das famílias carentes atendida pelo Fundo Social.

A troca dos “vales-camisetas” já começou e prossegue até o próximo dia 18/10 e pode ser feita diariamente, das 9h às 16h, no Fundo Social, na Rua Heitor Penteado (no antigo Clube Lítero). Os vales serão então trocados pelas camisetas na manhã do dia do evento (26/10), a partir das 7h, no Paço Municipal, onde acontece a concentração e o início da caminhada.

Veja o restante da programação do “Outubro Rosa Novembro Azul” 2024:

“Café com Prosa” para mulheres atendidas pelo CRESAM

Quarta-feira, 16/10, às 8h

No CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher)

Rua Florianópolis, nº 305, Jardim São Jorge

Palestra “Prevenção ao Câncer de Mama” para funcionárias da Coden Ambiental

Quarta-feira, 16/10, às 8h

Na sede da Coden Ambiental S/A

Rua Eduardo Leekning, nº 550, Jardim Bela Vista

Palestra “Prevenção ao Câncer de Mama” para servidoras e população em geral

Quinta-feira, 17/10, às 9h

No Paço Municipal

Avenida João Pessoa, nº 777, Centro

Palestra “Prevenção ao Câncer de Mama” para mulheres atendidas pelo CRAS

Terça-feira, 22/10, às 9h

No CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)

Rua das Perobas, nº 114, Jardim das Palmeiras

“Caminhada da Conscientização” promovida pelo Fundo Social de Solidariedade

sábado, dia 26 de outubro

concentração às 8h

Praça dos Três Poderes

Avenida João Pessoa, nº 777, Centro

“Mutirão” de Mamografias em “Mamamóvel” no CRESAM

Para pacientes com encaminhamento prévio e pré-agendamento

Dias 29 e 30 de outubro, a partir das 8h

Rua Florianópolis, nº 305, Jardim São Jorge

“Mutirão” de Mamografias em “Mamamóvel” no Fundo Social

Livre demanda | Para mulheres de 60 anos ou mais

Dias 31/10 e 1º/11, a partir das 8h

No Fundo Social de Solidariedade/Espaço Melhor Idade

Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro

