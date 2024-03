Adega no Bertini funcionava como ponto do tráfico

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou no início da manhã desta terça-feira a Operação “DA VILA”, com o escopo de combater o intenso e recorrente tráfico de drogas em uma Adega, localizada na rua Jácomo Calheiros, na Vila Bertini, em Americana.

Após denúncia anônima noticiando a prática criminosa, equipes descaracterizadas da DISE passaram a monitorar o local, sendo que em pouco tempo de observação já foi possível constatar a movimentação típica de usuários de drogas. O atendimento era prestado por uma mulher loira que servia os cliente através de uma grade que a mantinha trancada dentro da Adega.

Aproveitando a oportunidade em que 02 clientes chegaram no local, a equipe da DISE realizou a abordagem do estabelecimento comercial, impossibilitando qualquer tipo de reação ou fuga. Logo na abordagem, a mulher que estava na parte interna da Adega já confessou que estava traficando e que havia drogas em cima do freezer.

Os policiais da DISE localizaram 164 pedras de Crack, 117 porções de Cocaína, 41 porções de Maconha, além de dinheiro, máquinas de cartão de crédito/débito, balança de precisão, 02 celulares e folhas manuscritas com contabilidade.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante à investigada, que foi conduzida juntamente com as apreensões par a Sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que tomou ciência dos fatos a corroborou a voz de prisão, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. Ao término da lavratura do flagrante, a indiciada foi submetida a exame cautelar e escoltada para a Cadeia de Monte Mor, onde aguardará por Audiência de Custódia.