Um guia transformador que conduz o leitor por uma jornada introspectiva para desvendar o impacto de pensamentos, sejam positivos ou negativos, em todas as esferas da existência. Essa é a definição do compilado de ensinamentos contidos no livro A Um Passo da Grandeza, assinado por Nuno Paiva, angolano especialista em Gestão de Recursos Humanos e analista de Perfil Comportamental.

Ao instigar uma profunda reflexão sobre como o pensamento molda realidades, o autor desafia os leitores a transcenderem o comodismo. A partir de exercícios práticos e abordagens dinâmicas, ele fornece ferramentas para que todos possam se adaptar de forma ágil e eficaz às mudanças inevitáveis da vida.

Paiva oferece uma visão holística para a reprogramação de crenças limitantes que impactam áreas como saúde, finanças, carreira, bem-estar emocional, família, autoestima e espiritualidade. Para isso, utiliza exemplos inspiradores e encoraja a busca pelo protagonismo, abandonando a autossabotagem, procrastinação e a perpetuação de padrões negativos.

Além das mudanças nas substâncias químicas do nosso cérebro, quem pensa positivo tem uma vida mais feliz e gratificante. Tem melhores relacionamentos, o seu sistema imunológico fica mais forte, tem melhores hábitos de saúde e uma visão melhor da vida do que os pessimistas.

(A Um Passo da Grandeza, pg. 48)

Dentre os recursos para a superação de obstáculos apresentados na obra, destaca-se o MAAS – Mapa de Autoavaliação Sistêmico, uma bússola capaz de gerar insights poderosos em aspectos cruciais da vida. Através das respostas dadas para um conjunto de perguntas perspicazes, é possível identificar disfuncionalidades e obter direcionamentos concretos para promover melhorias significativas.

A Um Passo da Grandeza é destinado àqueles que buscam crescimento pessoal e serve como um chamado a todos que desejam assumir o controle das próprias vidas. Ao longo das páginas, Paiva capacita ainda para a conquista do extraordinário a partir das afirmações positivas. Estas não são apenas palavras; são convites à ação, convocações para a criação de declarações destinadas a desencadear uma transformação radical e duradoura.

Ficha técnica

Título: A Um Passo da Grandeza

Autor: Nuno Paiva

Editora: NP

ISBN: 978-65-5872-601-2

Páginas: 116

Preço: 67,95

Onde encontrar: Amazon, Clube de Autores

Sobre o autor

Nuno Paiva nasceu em Luanda, na Angola. É licenciado em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa e pós-graduado em Gestão e Coordenação da Formação pela RFA Academy de Vila Nova de Gaia em Portugal. É gestor de grupos de mentoria para empresários e gestores. É autor dos livros “A um passo da Grandeza” e “O papel do Banco Nacional de Angola no sistema financeiro angolano”, além de co-autor de “Faça a sua Felicidade”.