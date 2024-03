Fundada pelos franceses em 1608, a cidade de Quebec foi palco de diversos confrontos entre a França e a Inglaterra, já que a região foi dominada por ambos os povos. Atualmente, o Canadá tem o inglês e o francês como línguas oficiais, sendo a região da província do Quebec com predomínio maior de francês, não apenas na língua, mas também na arquitetura, na cultura e na gastronomia.

A cidade homônima da província está situada às margens do rio Saint-Laurent e se desenvolveu sob um penhasco. Conhecida como Ville de Québec, em francês, ou Quebec City, em inglês, a parte antiga da cidade é uma área histórica, reconhecida como patrimônio mundial da Unesco, e está dividida em cidade alta e cidade baixa, que são ligadas por um funicular e também via terrestre.

Na parte antiga da cidade encontra-se a maioria dos pontos turísticos, como o Château Frontenac, o hotel mais fotografado do mundo, a catedral Notre-Dame de Québec, o antigo porto (Vieux-Port) e o Hôtel du Parlement, edifício que abriga a Assemblée nationale du Québec, sede do governo da província

Vista do Château Frontenac, grande símbolo da cidade de Quebec. Imagem: Divulgação.

Mas nem só de marcos históricos é feito o Quebec. Tanto a capital quanto as demais cidades mesclam passado e contemporaneidade com edifícios modernos e diversas opções de entretenimento, educação e trabalho.

Imagem: Divulgação.

Qualidade de vida

Ter qualidade de vida envolve vários fatores, como acesso a um mercado de trabalho dinâmico, estabilidade econômica, igualdade de renda, estabilidade política, segurança e serviços públicos de qualidade, tais como o sistema de saúde e educação.

No Quebec, residentes permanentes e trabalhadores temporários têm os custos com assistência médica parcialmente ou totalmente subsidiados pelo governo federal. O pagamento do sistema de saúde é feito por meio dos impostos, por isso, não é necessário pagar pela maioria dos serviços. Outro ponto bastante positivo é que a cobertura do sistema não está vinculada ao trabalho que você exerce e nem depende da sua renda. Ou seja, todos desfrutam de acesso igualitário.

A segurança da população é tratada como prioridade pelo governo do Quebec, onde os índices de roubos são baixíssimos. Prova disso é o fato de que a grande maioria das casas que não possuem muros. A província também possui uma das menores taxas de criminalidade do mundo.

Oportunidades de trabalho e estudo

O governo do Quebec, por meio da agência de desenvolvimento econômico Québec International está com inscrições abertas para as Jounées Québec BRÉSIL, iniciativa que busca recrutar brasileiros e brasileiras para trabalhar no Canadá. Neste ano, 18 empresas quebequenses oferecerão mais de 200 vagas nos setores alimentício, de engenharia, industrial, manufatura, saúde, serviços sociais e tecnologia da informação.

A edição 2024 também possibilitará que estudantes brasileiros interessados em fazer formações técnicas e de nível superior no Quebec encontrem instituições de ensino da região, esclareçam suas dúvidas e aprendam como é o processo para solicitar uma autorização de estudos.

“Me estabeleci na região de Quebec e vejo como é uma sociedade acolhedora. Hoje, tenho uma qualidade de vida excepcional, com muitas opções de eventos culturais, restaurantes, cursos e passeios. Além disso, o mercado de trabalho é muito dinâmico e há uma grande comunidade de brasileiros”, diz Elisa Suhett Rinco, diretora de Mobilidade Internacional na Québec International e de origem brasileira.

Como participar

Para se inscrever, é preciso criar uma conta gratuitamente no site Quebec na cabeça, preencher seu perfil e se candidatar às vagas ou aos programas de estudos de seu interesse pelo link, entre 5 de março e 8 de abril. O perfil deve ser preenchido em francês, pois este é o idioma oficial do Quebec. Os candidatos selecionados receberão as convocações por e-mail na semana de 16 de abril. A etapa final incluirá uma entrevista presencial com os recrutadores, em São Paulo, entre os dias 4 e 5 de maio.

É importante que os interessados se atentem às exigências, entre elas a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão. Desde 2011, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas do Quebec.

SERVIÇO

O quê: Feira de empregos e oportunidades de estudos com recrutamento virtual e entrevistas presenciais

Quando: inscrições de 5 de março a 8 de abril

Público: brasileiros e brasileiras que buscam vagas no mercado de trabalho e estudantes

Mais informações: Link