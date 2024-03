O vereador Dr Daniel deixou o PDT e migrou para o Solidariedade

Com problemas na Justiça, ele acredita que o novo partido vai dar suporte jurídico para que ele consiga disputar a reeleição.

Ele e o ex-vereador e prefeito por breve período Paulo Chocolate tiveram sua ficha de filiação abonada pelo líder do partido deputado Paulinho da Força.

Dr Daniel surgiu para a política em 2016 como provável candidato a vice do ex-prefeito Erich Hetzl Jr. Mas ele não chegou a ser candidato.

Depois veio candidato a deputado em 2018 e foi mal votado, mas garantiu que o nome fosse mais conhecido e tentou a sorte como vereador em 2020, sendo eleito pelo PDT ao lado de Leonora do Postinho, que também vai deixar o partido.

