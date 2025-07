A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está ampliando o engajamento com seus fornecedores por meio da nova frente climática do Programa Compartilhar, que foi lançada oficialmente em 2 de julho. A iniciativa tem como objetivo apoiar parceiros estratégicos, especialmente das áreas de logística e insumos, na evolução de suas práticas relacionadas à agenda climática e na definição de metas baseadas na ciência.

Essa frente está diretamente conectada ao compromisso da Suzano com a agenda Climática e visa contribuir com a jornada de descarbonização tanto da companhia quanto de seus fornecedores. Como parte desse compromisso, a Suzano estabeleceu que 80% de seus fornecedores prioritários tenham metas compromissadas com a Science Based Target Initiavite (SBTi) até 2028.

“Acreditamos que o engajamento dos nossos fornecedores é essencial para avançarmos de forma consistente e colaborativa no enfrentamento da crise climática, por meio de compromissos concretos com a descarbonização. Com o Programa Compartilhar, buscamos apoiar os nossos parceiros a avançar em sua maturidade na agenda e cocriar soluções que promovam uma transformação duradoura em toda a nossa cadeia de valor”, diz Paulo Chaer, Diretor de Suprimentos da Suzano.

Para apoiar os parceiros nessa jornada, a companhia, em parceria com a Scheider Electric oferecerá suporte técnico, treinamentos educacionais, avaliação de maturidade, sugestão de plano de ação personalizado e acompanhamento contínuo, além de reconhecer os fornecedores mais engajados no Relatório Anual de Sustentabilidade da companhia e no evento Suzano Valoriza, que premia os parceiros que tiveram mais avanços em diversas frentes.

Programa Compartilhar

O Programa Compartilhar é uma iniciativa de colaboração com fornecedores que conduz a Suzano e sua cadeia de valor na evolução de uma série de indicadores e no cumprimento de metas estabelecidas pela companhia. A frente de Impacto Social Positivo, por exemplo, apoia a meta estabelecida pela Suzano de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza em suas áreas de atuação até 2030. Por meio de parcerias para formação de mão de obra, aceleração de projetos sociais e uso da plataforma Bússola para monitoramento de resultados, a companhia já apoiou fornecedores a retirarem 11 mil pessoas da linha da pobreza.

Já no pilar de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) do Programa Compartilhar, a Suzano tem como objetivo ampliar a participação de grupos minorizados em sua cadeia de fornecimento, incentivando negócios com empresas lideradas por mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. Atualmente, os esforços têm se concentrado especialmente na frente de Mulheres, por meio da sensibilização de fornecedores para a formação e contratação de mão de obra feminina e da parceria com a WEConnect — organização que conecta empresas fundadas por mulheres a grandes corporações. Como reconhecimento por essa atuação, a Suzano foi vencedora do prêmio internacional World Procurement Award, na categoria Supplier Inclusion.

Na frente de Natureza, o foco tem sido a melhoria da gestão hídrica e a ampliação da transparência ambiental, por meio do engajamento ao programa CDP Supply Chain. Em 2024, a companhia alcançou 90% de engajamento entre os 100 fornecedores convidados, superando a taxa de engajamento global e refletindo o avanço da agenda ambiental em sua cadeia de valor.

Os fornecedores que fazem parte do Programa Compartilhar são os considerados prioritários para o negócio da companhia, sendo convidados a participar de forma voluntária e colaborativa da iniciativa.