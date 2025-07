O Sarau Poetiza-me celebra seu primeiro ano com uma programação especial neste domingo (13), das 15h às 22h, no Porão Skate Park (Rua Vital Brasil, 386, Jardim Girassol). O evento tem o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Com uma proposta que valoriza a cultura independente, o Poetiza-me contará com oficinas de poesia, apresentações teatrais, declamações, música ao vivo, DJs e mais de 15 expositores locais de artesanato, moda, zines e produtos autorais. Além disso, haverá sorteios durante o evento. O ingresso tem um valor de R$ 5,00, revertido para a sustentabilidade do projeto e apoio aos artistas envolvidos.

Gabriella Martins, idealizadora do sarau e agente cultural do coletivo Porta Aberta, responsável pela organização do evento, destaca sua importância:

“O Sarau Poetiza-me nasceu de um desejo adolescente, e ver a proporção que o projeto ganhou é um sonho para a gente. Ser um espaço aberto à poesia, um lugar de visibilidade para artistas da nossa região, um ponto de referência em resistência cultural… É incrível poder contribuir com a arte para a nossa cidade”, disse.

Elogio ao sarau

O secretário de Cultura e Turismo de Americana reforçou o compromisso da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi com iniciativas que fortalecem a cena cultural local. “Convido a população a prestigiar esse evento da arte independente e conferir de perto um pouco da produção cultural da cidade”, declarou.