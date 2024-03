Instituto de Zootecnia agora tem exame de parasitas em cães

Serviços avançados de detecção, diagnóstico e quantificação de hemoparasitas caninos por meio da técnica de PCR em Tempo Real Quantitativa (qPCR) passaram a ser oferecidos no Laboratório de Genética do Instituto de Zootecnia (IZ-APTA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, localizado em Nova Odessa.

Consideradas como uma das maiores causas de morbidade e mortalidade em cães, as hemoparasitoses caninas são doenças causadas por microrganismos patogênicos que parasitam as células sanguíneas destes animais, sendo transmitidas principalmente por carrapatos. Apesar da grande importância na saúde canina, são enfermidades muitas vezes subdiagnosticadas, o que se deve ao fato de os diferentes agentes poderem provocar manifestações clínicas semelhantes.



Buscando contribuir para o preenchimento dessa lacuna, os serviços oferecidos pelo laboratório do IZ vão abranger os três principais patógenos hemoparasitas que afetam os cães: as bactérias Babesia spp., Ehrlichia canis e Anaplasma platys, causadoras da babesiose, erliquiose e anaplasmose, respectivamente. Importante ressaltar que as análises deverão ser solicitadas pelo Médico Veterinário que realizou o atendimento clínico do animal.

De acordo com Rodrigo Giglioti, assistente técnico de pesquisa do IZ, a qPCR vai além da simples detecção da presença da doença, mas também permite quantificar o nível de infecção, fornecendo dados precisos sobre a carga parasitária através da contagem de cópias do DNA do patógeno. “Com os dados desta quantificação, o médico veterinário terá um acompanhamento detalhado da progressão da doença, poderá fazer uma avaliação precisa do prognóstico e verificar a resposta ao tratamento utilizado, contribuindo para uma abordagem terapêutica mais eficiente”, explica.

Entenda a Técnica

A PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é uma técnica de biologia molecular empregada para detectar patógenos, amplificando regiões específicas do DNA. Essencial em diagnósticos clínicos, saúde pública e pesquisa, a PCR possibilita a identificação rápida e precisa de microrganismos, como vírus, bactérias, protozoários e fungos, devido à sua alta sensibilidade e especificidade. Esta técnica consegue detectar mínimas quantidades de material genético, facilitando a identificação precoce de infecções. A evolução para a PCR quantitativa (qPCR), ou PCR em tempo real, permitiu não apenas a detecção, mas também a quantificação da carga de infecção do patógeno, fornecendo dados cruciais sobre a dinâmica da infecção e a eficácia do tratamento. Diferente da PCR convencional, que oferece resultados qualitativos, a qPCR possibilita a detecção e quantificação simultâneas, aumentando significativamente a eficácia na identificação de patógenos, inclusive em estágios iniciais da doença, durante fases crônicas e após o tratamento.

Serviço

Detecção, diagnóstico e quantificação de hemoparasitas caninos (Babesia spp.; Ehrlichia canis e Anaplasma platys).

Solicitação do exame: deverá obrigatoriamente ser realizada pelo Médico Veterinário responsável pelo atendimento clínico do cão.

Mais informações:

E-mail: iz.labgeniz@sp.gov.br

Telefone: (19) 3476-0967

