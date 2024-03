Mutirão contra a dengue recolhe 5,3 toneladas de materiais em Americana

O mutirão de combate à dengue em Americana já recolheu 5,3 toneladas de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, desde o dia 6 de fevereiro, quando teve início a campanha “Americana contra a dengue – Um mosquito não é mais forte que uma cidade inteira”. Os agentes de controle de endemias também visitaram 21.282 imóveis.

Nesta segunda-feira (11), o trabalho se concentrou no bairro Morada do Sol, antes de prosseguir em direção ao bairro Parque das Nações e Parque Gramado nos próximos dias. Os bairros que já receberam o mutirão foram: Vila Mathiensen, Cidade Jardim, Antônio Zanaga, Jardim das Flores, Jardim Lilases, Jardim dos Lírios, Jardim da Paz, Parque da Liberdade e São Jerônimo. Atualmente, o município tem 155 casos confirmados da doença.

Um carro de som está circulando nos bairros, informando a população sobre o mutirão e pedindo a colaboração de todos para a eliminação de possíveis criadouros. A iniciativa tem o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, que cedeu um caminhão para o recolhimento dos materiais.

No mutirão, os agentes visitam os imóveis e recolhem todo tipo de material em desuso que possa acumular água, como pneus, latas, tambores, cisternas, garrafas, entre outros. O procedimento também ocorre em terrenos baldios.

Nos imóveis edificados, a retirada é feita sob a supervisão e autorização do morador e/ou proprietário. Nesta ação, os agentes não retiram lixo comum e nem móveis ou similares descartados pelos moradores.

“O trabalho segue para a região do Parque Gramado e nós estamos intensificando também as ações educativas, com trabalhos junto às escolas. É fundamental que a população colabore, não deixando água parada nos imóveis e descartando o lixo doméstico corretamente”, salienta o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Além do mutirão, a campanha engloba outras ações, como revisão e atualização do fluxo de manejo clínico e coleta de exames para diagnóstico, mobilização junto às escolas municipais e estaduais, distribuição de folhetos e cartazes, visitas de casa em casa com remoção de criadouros e orientações, e atividades educativas em locais de grande circulação de pessoas.

O vetor

O mosquito Aedes aegypti se reproduz na água limpa e parada. Para evitar sua proliferação, os moradores devem acondicionar corretamente o lixo doméstico, manter sempre bem tampados tonéis e caixas d’água, manter as calhas desobstruídas, acondicionar pneus e materiais inservíveis protegidos das chuvas, manter os pratos que ficam sob vasos de plantas sempre secos, entre outras medidas sanitárias.

Todo material que retém água é considerado um potencial criadouro do mosquito. Por isso é tão importante observar nos imóveis, tanto na área externa quanto interna, se há água parada e eliminá-la.

A doença

Os sintomas da dengue são febre, prostração geral, falta de apetite, dores musculares e articulares, dor no fundo dos olhos, cansaço, fadiga, enjoo, vômito, diarreia, entre outros. Em muitos casos ocorrem manchas vermelhas pelo corpo (exantemas), e nem todos os sintomas ocorrem ao mesmo tempo.

Há casos, inclusive, cuja manifestação é leve, apenas com febre e dor pelo corpo, porém a dengue não causa coriza (nariz escorrendo), situação que é facilmente diferenciada de um resfriado comum.