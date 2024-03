A EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, realizou um levantamento inédito sobre a presença feminina em cursos de tecnologia e áreas de design e criação, que encabeçam a lista de cursos preferidos entre as mulheres. De setembro de 2023 a fevereiro de 2024, o curso de Introdução à Programação recebeu 20 vezes mais inscrições se comparadas à média dos mais de 150 cursos oferecidos pela instituição de ensino.

De acordo com a UNESCO, a educação é o principal recurso para reparar historicamente a diferença de gênero no mercado. Atualizada neste ano, a proporção de mulheres que estudam Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) a nível superior chegou a 35% no mundo, enquanto no Brasil, 31% das ocupações em STEM são femininas.

“Muitas pessoas têm a ideia de que a falta de representação feminina na área de programação reflete uma ausência de interesse, mas na verdade essa é só mais uma das barreiras que a grande maioria do público feminino enfrenta no acesso a áreas predominantemente “masculinas”. Ao longo da história, mulheres foram podadas em seus potenciais e muitas vezes não tiveram a mesma oportunidade de desenvolver suas habilidades. Eu vejo que a EBAC se preocupa com um mercado de trabalho mais diverso e a porta de entrada para isso é justamente a educação.” comenta Bárbara Miranda, Head de Educação e Qualidade da EBAC.

Em sequência dos cursos mais buscados nos últimos meses pelas mulheres estão Introdução ao Marketing Digital, Designer de Interiores e Design Gráfico. Em uma análise entre os anos de 2020 até 2024, o levantamento da EBAC também constatou a presença massiva de mulheres nos cursos para aperfeiçoar suas habilidades nas áreas de tecnologia, design e criatividade, com porcentagens que superam a 80% da participação das turmas.

Curso Taxa de inscrições femininas Decoração de Interiores 90,98% Personal Stylist 86,42% Design Têxtil e Estamparia 85,75% Fashion Marketing e Vendas 85% Sketch Up & V-Ray do Zero ao Pro 84,31% Fashion Buyer 84,21% Gestão de Negócios de Moda 84,19% Design de Interiores 83,01% Marketing de Conteúdo 82,94% Consumer insights e Pesquisa de Marketing 81,44% Fashion Design 80%

(FONTE: EBAC. Dados obtidos por meio de formulários preenchidos por inscritos de forma online e reflete os cursos com a maior taxa de adesão feminina entre 2020 e 2024)

“Independentemente do curso escolhido, investir em sua carreira é, por si só, um ato de empoderamento. Os números indicam que as mulheres estão focadas em dedicar tempo e recursos para aprimorar conhecimentos e habilidades, contribuindo para o fortalecimento de sua presença no mercado de trabalho.” encerra Bárbara.