Mais de duas mil pessoas passaram pelo 3º Feirão de Empregos realizado sábado, 9/3, no Shopping ParkCity Sumaré. O evento, uma parceria com a Prefeitura de Sumaré e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, através do Posto de Atendimento ao Trabalhador, reuniu 42 empresas e disponibilizou 480 vagas de trabalho.

Inicialmente, a estimativa era oferecer 250 vagas de emprego, mas ao longo do dia as empresas disponibilizaram outras 230 oportunidades. Lidiane Domingos foi uma das trabalhadoras que estiveram no feirão. Desempregada há dois meses, ela aproveitou a manhã do sábado para entregar seu currículo e se inscrever nas vagas disponíveis.

Além das empresas em busca de mão de obra, o 3º Feirão de Empregos contou com a presença de instituições como o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), e escolas técnicas e profissionalizantes que ofereceram uma série de serviços gratuitos, como sorteio de bolsas de estudos, aferição da pressão arterial, maquiagem e esmaltação, entre outros.

O Sebrae realizou palestras rápidas sobre elaboração de currículos, dicas para entrevistas e marketing pessoal. Pequenos e microempreendedores receberam informações sobre regularização de MEI e orientações gerais sobre gestão do próprio negócio. No espaço montado pela ACIAS, os trabalhadores puderam consultar, gratuitamente, débitos e negociar dívidas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Caron, ressaltou a importância da parceria com o Shopping ParkCity Sumaré. “O espaço amplo e bem localizado do empreendimento facilitou o acesso de pessoas de várias regiões. E a estrutura permitiu que vários serviços, além das vagas de emprego, fossem oferecidos durante o evento”, comentou.

Para receber o feirão, Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, afirmou que o empreendimento preparou uma estrutura completa de apoio a todos os participantes. “Reservamos toda a Alameda ParkCity exclusivamente para o evento, para que os estandes pudessem ser montados adequadamente, facilitando o processo inicial de seleção e recrutamento”, comentou.

“Nós, do Shopping ParkCity Sumaré, estamos imensamente felizes com o sucesso do Feirão de Empregos porque faz parte do nosso objetivo promover e apoiar ações que contribuam com o desenvolvimento socioeconômico da região”, comentou Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.