Americana investe R$ 3,3 milhões em kits de material escolar para alunos e professores

A Prefeitura de Americana investe R$ 3,3 milhões na compra de 13.100 kits de materiais escolares para estudantes do Ensino Fundamental e da Educação Infantil atendidos pela rede municipal. Já os professores utilizarão 1.250 kits de materiais específicos para o cotidiano de trabalho.

São 5.100 kits de material escolar para estudantes do Ensino Fundamental I, 2.250 kits de material escolar para o Fundamental II, 1.850 kits de material escolar para quem é atendido nas creches (Maternal I e II) e 3.900 kits de material escolar para crianças matriculadas nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs).

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi conferiram os kits destinados aos estudantes. “A qualidade do material adquirido pela Prefeitura impressiona e tenho certeza de que nossos alunos vão aproveitar muito esses kits. Tivemos a preocupação de entregá-los em todos os anos da nossa gestão”, disse o prefeito.

Cada estudante do Ensino Fundamental vai utilizar, durante o ano letivo de 2024, um kit para as atividades pedagógicas realizadas dentro e fora da escola. Já as crianças da Educação Infantil terão a orientação dos professores para o uso dos materiais escolares em sala.

“Quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação pela compra. São kits com materiais essenciais para o cotidiano das crianças e sabemos que os pais se esforçam para entregar o melhor para seus filhos. Com esses kits, estamos contribuindo para o desenvolvimento dos alunos”, disse o vice-prefeito Odir.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a qualidade dos kits adquiridos pela Prefeitura. “A compra de materiais escolares traz impacto no orçamento das famílias e, cientes disso, desde 2021 o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi fazem a entrega de kits para nossos estudantes. São materiais escolares de qualidade e adequados para o desenvolvimento pedagógico das crianças, de acordo com a faixa etária de cada uma delas”, declarou.

O kit para as crianças do maternal I e II e creche contém agenda escolar, apontador plástico com depósito, dois tubos de cola líquida, quatro lápis grafite, caderno de desenho espiral, giz de cera com 12 cores, tesoura escolar com ponta arredondada, cola colorida com seis cores, pasta com elástico, caixa de lápis de cor com 12 cores, massa de modelar com seis cores e tinta para pintura a dedo com seis cores.

As crianças de EMEI utilizam kits com agenda escolar, apontador plástico com depósito, canetas hidrográficas com 12 cores, dois tubos de cola líquida, quatro lápis grafite, giz de cera com 12 cores, tesoura escolar ponta arredondada, cola colorida com seis cores, pasta com elástico, caixa de lápis de cor com 12 cores, massa de modelar com seis cores, duas borrachas e caderno de desenho.

Estudantes do Ensino Fundamental I tem direito aos kits contendo apontador plástico com depósito, caneta hidrográfica com 12 cores, dois tubos de cola líquida, quatro lápis grafite, régua de 30 cm, tesoura com ponta arredondada, quatro cadernos de capa dura, pasta com elástico, caneta marca texto amarela, duas borrachas, duas canetas esferográficas na cor azul e uma vermelha, caixa de lápis de cor com 12 cores e caderno de desenho.

Já quem estuda no Fundamental II utiliza o kit com apontador plástico com depósito, canetas hidrográficas com 12 cores, dois tubos de cola líquida, quatro lápis grafite, régua de 30 cm, transferidor escolar de 180°, quatro cadernos universitários de capa dura, pasta com elástico, caneta marca texto amarela, três canetas esferográficas na cor azul e uma vermelha, duas borrachas e uma caixa de lápis de cor com 12 cores.