Um adolescente foi detito por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A abordagem aconteceu próximmo a um Ciep (Escola) na região do Jardim Europa. Um rapaz que ia comprar drogas também foi detido por volta das 15h30 nas proximidades do Ciep Carmelina Pellegrino Cervone.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

EQUIPE 01 🚔 VTR 25 .🚨 Subinspetor Lacerda .🚨 GCM Pereira .🚨 GCMF Munik

🚔 VTR 40 .🚨 GCM Alehandro .🚨 GCM Brandão .🚨 GCM Guerreiro

.📍DATA: 07 de Novembro de 2024

.📍HORA: 15:30

.📍LOCAL: Rua Angelo Sans S/N (mata final da rua) / Rua Angelo Sans x Av. Augusto Scomparim

🛑 ATO INFRACIONAL / TRÁFICO DE DROGAS adolescente

A equipe em patrulhamento preventivo pelas imediações do Ciep Carmelina Pellegrino Cervone, deparou-se com um adolescente vestindo uma blusa preta e vermelha posteriormente identificado como V. H.

Ele estava escondendo algo em meio a vegetação, vindo este a sair em desabalada carreira , não sendo possível abordá-lo. Em seguida a equipe se dirigiu ao local onde tal ato foi visualizado e com o apoio da equipe da viatura 40 (patrulheiros: Alehandro , Brandão e Guerreiro) iniciou uma busca em meio a referida vegetação , logrando êxito em localizar uma sacola contendo diversos micro tubos de substância análoga a cocaína ( 154 unidades ).

A equipe então após localizar os entorpecentes , se dirigia até o 2° D.P. para realizar a apreensão dos mesmos , e ao passar pelo cruzamento da Rua Angelo Sans x Avenida Augusto Scomparim , deparou-se com o mesmo adolescente que se evadiu anteriormente , vestindo a mesma blusa preta e vermelha , entregando algo para outro indivíduo de camiseta azul posteriormente identificado como A. , sendo possível ao se aproximar deles , perceber que se tratavam de micro tubos de substância análoga a cocaína.

Foram então abordados e realizada a busca pessoal em ambos , foi localizado com V. H. 4 micro tubos de substância análoga a cocaína , e com A. 1 aparelho celular motorola , 1 molho de chaves e 10 micro tubos também de substância análoga a cocaína , sendo todos eles , tanto os encontrados com os abordados quanto os encontrados na referida sacola anteriormente , idênticos.

O abordado V. H. , indagado a respeito do que fazia no local , alegou que estava traficando , teria iniciado a aproximadamente hora atrás , e iria até o final do dia , e A. alegou que foi ao local comprar entorpecentes , que teria acabado de adquirir os 10 micro tubos encontrados consigo de V. H. , e pagaria por eles via pix.

Porém não deu tempo de realizar o pagamento por conta da abordagem. Diante dos fatos , foram algemados conforme o decreto 8858/16 por receio de fuga e resguardo da integridade de ambos e da equipe e conduzidos ao 2° D.P. , onde a autoridade policial deliberou pela apreensão dos entorpecentes , autuou V. H. pelo ato infracional correspondente ao artigo 33 da lei 11343/06 liberando este a sua genitora , e autuou A. pelo artigo 28 da mesma lei , liberando-o após assinatura de termo.

