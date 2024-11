Feirão do Emprego terá 1.000 vagas em Nova Odessa amanhã

Cerca de 40 empresas, com aproximadamente 1.000 vagas disponíveis para trabalhadores de Nova Odessa, vão participar neste sábado (09/11/2024) do 5º Feirão do Emprego promovido pela Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. O Feirão vai das 8h às 13h e acontece no saguão do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro.

Desse total, cerca de 30 empresas devem participar presencialmente com suas equipes de RH (Recursos Humanos) e recrutamento. Os candidatos às demais vagas vão ser triados pela própria equipe do PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura e encaminhados para as empresas contratantes, como já acontece diariamente. Os interessados devem comparecer com currículos impressos e documentos pessoais em mãos.

“É uma grande oportunidade para os trabalhadores de Nova Odessa, principalmente para quem está desempregado. Muitas vezes, as empresas já fazem as entrevistas aqui mesmo na Prefeitura, durante o Feirão, e a pessoa já começa a trabalhar na semana seguinte”, convidou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Já o secretário de Desenvolvimento Rafael Brocchi pediu que, como são várias as empresas e agências contratando, os interessados tragam várias cópias impressas de seus currículos. Os interessados também devem comparecer pessoalmente.

Há vagas em praticamente todas as áreas, além de oportunidades de primeiro emprego, para trabalhadores acima dos 60 anos, PCDs, jovens aprendizes e estágios. Os interessados terão à disposição ainda corte de cabelo gratuito, além de palestras com dicas de como se portar durante as entrevistas presenciais, pelo pessoal da Microlins.

Entre as empresas que terão estandes no 5º Feirão do Emprego de Nova Odessa, neste sábado, constam nomes como Barbarex, Ober, Fitas Progresso, Jolitex, Grupo SC/Panpharma, Leofran Transportes, Desktop, Ambipar, Condeúba, KS Pistões e McDonald’s.

Também estarão contratando novos colaboradores as redes de supermercados Pague Menos e Paraná. Haverá ainda estandes de consultorias de RH e empresas de terceirização de mão de obra, como. VRH Consultoria, VAGAS019, A Executiva e Expert Consultoria.

Além das 1.000 vagas

Por fim, também haverá oportunidades de estádio e primeiro emprego para jovens da cidade, com as presenças confirmadas do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola, parceiro da própria Municipalidade em seu programa de estágios), com 30 vagas entre estágio e Jovem Aprendiz, e o SOS/Seano de Nova Odessa, com outras 30 vagas de estágio.

A participação dos trabalhadores da cidade em busca de oportunidades no mercado de trabalho será livre e gratuita. O 5º Feirão do Emprego promovido pela Prefeitura de Nova Odessa é neste sábado (09/11/2024), das 8h às 13h, no saguão do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro.

