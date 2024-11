A grande final do Gigantão – 1ª divisão, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, acontece neste sábado (9). A partida será disputada entre Cidade Jardim e São Roque, no Estádio Décio Vitta, às 14h. Os portões serão abertos às 12h.

A entrada será solidária, mediante doação de 1 litro de leite para o Fundo Social de Solidariedade. As torcidas terão entradas separadas: torcedores do Cidade Jardim deverão acessar o estádio pelo Portão 1, na Avenida Carmine Feola, enquanto torcedores do São Roque entram pelo Portão 3, na Rua Vitório Furlan. A torcida da família (público em geral) ingressa por qualquer portão.

As duas equipes estão invictas no torneio. Após liderar o Grupo A, com 4 vitórias em 4 jogos, o Cidade Jardim venceu o Morada do Sol nas oitavas de final por 2 a 0, o Mirandola nas quartas, por 4 a 1, e passou pelo Parná na semifinal, com os placares de 0 a 0 no tempo normal e 5 a 3 nos pênaltis.

O São Roque conquistou o primeiro lugar do Grupo D, avançando com 3 vitórias em 3 jogos. Nas oitavas de final, passou pelo Zanaga FC por W.O, superou o Cantareira nas quartas por 1 a 0 e venceu na semifinal o Unidos Mathiensen por 3 a 0.

Fifa na final do Gigantão

A decisão marca o confronto entre os dois últimos vice-campeões do torneio e contará com a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique, membro do quadro da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e ex-integrante do quadro da FIFA (Federação Internacional de Futebol).

“Nossa expectativa é de um grande evento no próximo sábado, um jogo de muito equilíbrio, as duas equipes fizeram boas campanhas, merecem estar nessa final. Esperamos ver muita festa e animação da arquibancada. Por isso, convidamos a todos para prestigiarem esse espetáculo, não perca a decisão do Gigantão 2024”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

É proibida a entrada de coolers, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, alimentos e fogos com estampidos.

2ª divisão

A final da 2ª divisão será disputada no domingo (10), às 9h, pelas equipes Liverpool e Lions Athletic Club. O confronto acontece no campo do Unidos da Cordenonsi, e os portões serão abertos às 7h.

Para chegar à grande final, o Liverpool se classificou na primeira colocação do Grupo D, com 100% de aproveitamento, 5 vitórias em 5 jogos. Nas oitavas venceu o Predador/Botafogo pelo placar de 2 a 0, nas quartas de final superou o Leão Sport Club pelo mesmo placar e repetiu o resultado na semifinal contra o Faixa Preta.

O Lions Athletic Club terminou a primeira fase com o primeiro lugar do Grupo B, com 3 vitórias e 1 empate. Goleou o Jardim América 2 nas oitavas de final por 6 a 0, passou pelo Parque Gramado com os placares de 2 a 2 no tempo normal e 5 a 3 nos pênaltis, e venceu o Guarani na semifinal por 3 a 0.