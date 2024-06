Adonópolis realiza mais uma edição da programação especial de férias

O espaço criado pela Editora Adonis vai contar com oficinas artísticas, jogos criativos, leitura, roda de histórias, teatro, música, brincadeiras e interações, destinadas a crianças de 5 a 12 anos. Em cada período, a programação terá uma proposta de leitura, com atividades relacionadas ao livro do dia, mediadas por pedagoga e monitores. “Essa programação é muito esperada, tanto pelas crianças, quanto por nós. Será a nossa quinta edição e iremos desenvolver vários contextos por meio da literatura para nossos ‘viajantes brincantes’ que também recebem um passaporte literário, quando desembarcam pela primeira vez em nosso espaço”, destaca a pedagoga e educadora brincante, Vanessa Aranha Morimoto.

O ticket válido por período, que inclui pipoca à vontade e lanche, pode ser adquirido por R$ 90. Até o dia 30 de junho, os tickets da pré-venda vão incluir um livro de presente. E a cada pacote adquirido com três tickets, a criança ganha um quarto ingresso. No período regular de vendas, a partir de 1o. de julho, a cada pacote adquirido com cinco tickets, a criança ganha um sexto ingresso. Também neste período regular de vendas, por mais R$ 20, a criança poderá levar para casa o livro que inspirou a atividade desenvolvida no período em que participou.

Para participar das atividades, é necessário agendamento prévio no site (www.adonopolis.com.br). Adonópolis fica localizada na Rua José Bonifácio, 174, em Americana. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 99186-5479 ou pelo telefone (19) 3471-5608.