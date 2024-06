Rafael Piovezan e Marília Marton reinauguram Teatro Municipal "Manoel Lyra"

Prefeito Rafael Piovezan e secretária estadual Marília Marton reinauguram Teatro Municipal “Manoel Lyra”

Durante o aniversário de seus 29 anos e com casa cheia, o Teatro Municipal “Manoel Lyra” foi reinaugurado nesta quarta-feira (26), com as presenças do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e da secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Marília Marton. Considerando todas as melhorias executadas desde 2021, a casa de espetáculos recebeu investimentos no valor de R$ 3,4 milhões.

A programação gratuita do local foi aberta com a peça “Eu de Você”, estrelado pela renomada atriz, autora e também produtora de teatro e cinema Denise Fraga, apresentado em parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e Associação Paulista dos Amigos da Arte.

“Um novo Teatro, à altura da Cultura e da Arte de Santa Bárbara d’Oeste. Esta é a maior reforma da história de uma das casas de espetáculos mais importantes e tradicionais da região. Agradeço a cada um que esteve presente nesta noite histórica. Cumprimento especial ao secretário de Cultura, Evandro Felix, e toda a sua equipe pela dedicação e carinho com todos os nossos equipamentos, eventos e ações que valorizam a classe artística da nossa cidade. Santa Bárbara é, reconhecidamente, a Capital Estadual da Cultura”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Marília Marton, secretaria estadual, ressaltou que a arte deve vir ao interior e precisa de estrutura como o novo Teatro. “A arte tem de ir aonde vocês estão. E ter um prefeito como o Rafael, que acredita tanto na cultura, é fundamental no evento. Porque a cultura é transformadora. A cultura impulsiona e muda o país. Estou extremamente emocionada num teatro tão lindo, todo modernizado. Já olhei todo o backstage aqui em cinco segundos e já quero parabenizar o prefeito pelo cuidado e, claro, toda a área técnica da Secretaria, porque esses pequenos detalhes fazem toda a diferença numa produção cultural”, enfatizou.

“Este é um momento histórico na nossa cidade e é uma felicidade compartilhar com vocês. Na celebração dos 29 anos do Teatro temos a honra de entregar esta reforma tão emblemática para nossa sala de espetáculos, nesta data tão especial. E muitas mãos foram responsáveis por fazer com que esse projeto acontecesse, tanto de quem trabalhou efetivamente na obra quanto de todos os funcionários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que se empenharam para fazer que hoje nós tivéssemos esta sala de espetáculos sendo reaberta”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Estiveram presentes no ato a primeira-dama, Fernanda Rizzo Piovezan, o vice-prefeito Felipe Sanches e sua esposa Karina Panaggio Sanches, o ex-deputado estadual Ataíde Teruel, o ex-prefeito José Maria de Araújo Jr, secretários municipais, vereadores Bachin Jr, Celso Ávila, Joi Fornasari, Juca Bortoluci, Kátia Ferrari, Nilson Araújo e Esther Moraes, o diretor geral da Associação Paulista dos Amigos da Arte, Glaucio Franca, e representantes da ACISB (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara) e da Guarda Municipal.

Conforme lista abaixo, a agenda no Teatro Municipal “Manoel Lyra” segue, valorizando os artistas locais, com apresentações de canto-coral, música instrumental, teatro, viola caipira e contação de histórias. O Teatro está localizado na Rua João XXIII, 61, no Centro.

Confira a programação completa gratuita de reabertura do Teatro:

28/06 (sexta-feira) | 19h30

“9=1 Mulher” de Poliane Fogaça – Faces Ocultas Cia de Dança

Classificação: 12 anos

Realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, por meio do PROAC Editais 2023.

01/07 (segunda-feira) | 19 horas

“ Os Mequetrefe” – Cia Parlapatões – Circuito CultSP

Classificação: Livre

04/07 (quinta-feira) | 20 horas

Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara (OFISB) e Coral Municipal Vozes Bárbaras

Classificação: Livre

06/07 (sábado) | 16 horas

Show ABRAKBÇA: uma viagem pelo mundo mágico do hip-hop – Renan Inquérito

Classificação: Livre

11/07 (quinta-feira) | 20 horas

Corporação Musical União Barbarense

Classificação: Livre

13/07 (sábado) | 19h30

“Vidas Secas” de Arilton Assunção – Faces Ocultas Cia de Dança

Classificação: 12 anos

Realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, por meio do PROAC Editais 2023.

14/07 (domingo) | 11 horas

E o Sol Avermelhou | Cia Arte-Móvel de Teatro

Classificação: Livre

16/07 (terça-feira) | 20 horas

Orquestra Barbarense de Violas e Orquestra Feminina Barbarense de Violas

Classificação: Livre

25/07 (quinta-feira) | 20 horas

FAMAM (Projeto Amigos da Música – PROAM)

Classificação: Livre

30/07 (terça-feira) | 20 horas

O último livro | Grupo de Teatro Mirabolantes

Classificação: Livre

31/07 (quarta-feira) | 20 horas

Rolando Causos | Cia de Teatro Xekmat

Classificação: Livre

16/08 (sexta-feira) | 20 horas

São Paulo Cia de Dança

Classificação: Livre

17/08 (sábado) | 20 horas

São Paulo Cia de Dança

Classificação: Livre

Reforma do Teatro

O Teatro passou por uma completa transformação. O projeto executado dispõe da troca do telhado, remodelação de toda a fachada, reforma dos sanitários públicos localizados no hall de entrada, reforma do café, ampliação e reforma de todo o hall de entrada, com novo piso, iluminação e decoração, troca de todo o piso externo, inclusive do passeio público e novo paisagismo, além da reforma de todo o pavimento superior, onde encontra-se instalada a Secretaria de Cultura e Turismo e pintura do prédio. O projeto contou também com a reforma dos dois camarins do piso térreo e dois camarins do piso superior do Teatro, visando oportunizar comodidade e conforto aos artistas.

Anteriormente, outras manutenções significativas foram realizadas no Teatro, uma das principais casas de espetáculos da região. O piso do palco foi substituído por assoalho com sistema de amortecimento que oportuniza uma melhor experiência aos artistas, especialmente da dança, que se apresentam na cidade. Houve ainda as substituições das poltronas e carpete e da parte do forro lambril, além de obras de melhoria no acesso externo ao palco.

Inaugurado em 26 de junho de 1995, o Teatro Municipal “Manoel Lyra” (Rua João XXIII, 61, Centro) foi um espaço criado para resgatar a emoção, o interesse e o desenvolvimento cultural de Santa Bárbara d’Oeste. O Teatro é palco de diversas manifestações culturais: teatro, dança, shows musicais, palestras, workshops, orquestras, entre outros. Por ano, mais de 45 mil pessoas prestigiam apresentações na sala de espetáculos barbarense.

O local tem capacidade para 596 pessoas, sendo 584 poltronas, seis poltronas para obesos e seis lugares para cadeirantes, contando com 4 camarins (2 superiores e 2 inferiores), palco italiano com 12 metros de boca e 9 metros de profundidade, além de uma excelente acústica.

O espaço é ícone da cultura e patrimônio da história barbarense e recebe o nome de um pioneiro do teatro no interior paulista: Manoel Lyra, artista barbarense que dedicou sua vida à arte dramática de forma apaixonada e incansável.

