Aeroporto Municipal de Americana bate recorde de passageiros em 2024

O Aeroporto Municipal de Americana Augusto de Oliveira Salvação bateu recorde de passageiros transportados em 2024, totalizando 25.812 viajantes, entre 13.796 embarques e 12.016 desembarques. O levantamento do controle de tráfego foi realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vinculada à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

O recorde anterior de movimentação de passageiros havia sido registrado em 2023, com 23.062 passageiros. Na comparação com 2019, houve um aumento de mais de 400%, período que teve a movimentação de 6.054 viajantes.

No ano passado, também foi constatado recorde em pousos e decolagens, totalizando 12.892 – 6.060 pousos e 6.832 decolagens. Em 2023, foram 12.574 registros e em 2019, 3.369 pousos e decolagens.

“Todos esses números mostram o quanto nosso aeroporto é importante para o desenvolvimento de toda a região. O crescimento da demanda se deve às melhorias realizadas e a localização do aeroporto, que vem em uma crescente. A tendência é aumentar ainda mais após os investimentos da ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária, além de atrair novas empresas e gerar empregos”, diz o secretário responsável pela Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Investimentos

As obras de reforma e ampliação do Aeroporto Municipal estão passando pelo processo de licitação. Serão investidos R$ 16.231.237,60 para elaboração do projeto executivo e a execução das obras na pista de pouso e decolagem, faixa de pista, resa, pista de táxi, sistema de drenagem, instalação de auxílios à navegação e obras complementares.

Os recursos foram intermediados pelo deputado federal Cezinha de Madureira, atendendo a pedido do suplente de vereador Levi Rossi. Toda a tramitação documental para viabilizar a liberação dos investimentos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.