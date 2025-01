Vivo tem 1,2 mil vagas, maioria em SP e híbrido

A Vivo está com mais de 1.200 vagas abertas em várias cidades do país. As oportunidades são para atuação em áreas como atendimento ao cliente, comercial, lojas, tecnologia, programas de jovens talentos, entre outras. A companhia procura profissionais com habilidade de adaptação, curiosidade e empatia e que sejam motivados à geração e experimentação de ideias.

O salário é compatível com o oferecido no mercado.

Os selecionados contarão ainda com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada colaborador, como vale-refeição e alimentação; plano de saúde e odontológico, seguro de vida, benefício academia, benefício farmácia e reembolso educação.

