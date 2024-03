Agir36 Santa Bárbara realiza primeira reunião do ano

Sob a presidência de Adauri Silva, o partido reuniu filiados e pré candidatos na noite desta quinta-feira (28).

“Encontro produtivo com o grupo do Agir barbarense aonde tratamos sobre o rumo do grupo nas eleições municipais deste ano. Pré candidatos a vereador(a) receberam instruções estratégicas pré eleitorais e também a indicação de apoio a pré candidatura de Dr. José para prefeito e Marcos Fontes vice”. Informou o presidente Adauri.

“Novas reuniões definirão o sucesso do grupo. Temos a convicção de que o melhor para Santa Bárbara será pautado e defendido por todos nós”. Concluiu.

No encontro, Dr. José e Marcos Fontes informaram que brevemente anunciarão novas parcerias partidárias em favor do projeto que defendem para as eleições em Santa Bárbara.

